Suspende alcalde obra de mercado

Denuncia exmandatario de Jerécuaro que su predecesor hizo el paro pese a tener recursos; asegura que el contratista tiene ya el 50% de la obra pagada

Onofre Lujano

Jerécuaro.- El exalcalde de Jerécuaro, Jorge Vega Castillo, denunció que el actual presidente municipal, Luis Alberto Mondragón Vega, suspendió la obra del mercado municipal ‘Ignacio Albarrán’ pese a que ya tiene los recursos etiquetados y está pagada la obra de rehabilitación.

Dice que me va a encerrar

El exalcalde refiere que el presidente municipal actual “llegó muy acelerado, argumentando que me va a encarcelar, pero si no metieron a su padre por adeudos con los laudos que no se pagaron, que me va hacer”.

Y prosiguió al señalar que Mondragón Vega paró la obra del mercado municipal, “donde el gobierno del estado nos apoyó con 592 mil pesos, y donde el Municipio sólo aportó 394 mil pesos, diciendo que no procede, pero el contratista tiene ya el 50% de la obra pagada”.

Externó que la obra pausada es en el área de la plataforma y la parte alta de donde se ubican las fondas en el mercado y él personalmente fue a parar dicha obra, “por lo que su primera acción de gobierno fue parar obras del Municipio, las cuales están etiquetadas y convenidas y que tiene un costo total de 986 mil pesos”.

Vega Castillo indicó que ante esto el contratista se va amparar, porque el presidente para la obra alegando que no sirve, sobre todo la plancha para los comedores donde existe una estructura de acero y la misma lleva lámina, acero, cemento, esta obra está convenida y propuesta por gobierno del estado.

Por su parte, el actual presidente, Luis Alberto Mondragón Vega, ante la pregunta del motivo que había suspendido la obra, respondió que “no tenemos conocimiento de esa situación y ahorita estamos aún en el proceso entrega recepción y hemos visto que existen bastante irregularidades y desde luego observaciones por el órgano de fiscalización”.

“Estamos ya en una crisis financiera. Ya lo platiqué con el gobernador Diego Sinhue para que nos pudiera apoyar en esa parte con algún adelanto de participaciones porque habrá crisis en el municipio. El peor presidente que ha tenido Jerécuaro se llama Jorge Vega Castillo, y las autoridades correspondientes se encargarán de castigarlo.

