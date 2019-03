‘Susi’ Bustamente dedica su vida a la danza

La maestra de baile cumple 12 años de ser la directora del grupo ‘Génesis’ de la Universidad de Guanajuato; su técnica y desempeño sobre el escenario, han hecho que sea reconocida por su talento en diferentes partes del país

Noé Laguna

Guanajuato.- Desde los ocho años de edad, ‘Susi’ Bustamente supo que su pasión por el baile la llevaría a destacar en la danza y pisar así diversos escenarios en todo el país.

Hoy en día, con 40 años de trayectoria, ‘Susi’ desde chica se involucró en los talleres infantiles de danza de la Universidad de Guanajuato (UG), quien la apoyó con seminarios y cursos para perfeccionar su estilo en la danza contemporánea.

“Me siento muy feliz de haber elegido esta profesión porque me nace del alma expresarme en el escenario y poder involucrar al público con el ritmo”, comentó la también maestra de baile de la UG.

El comienzo

Desde muy chica, relata ‘Susi’, le llamaba mucho la atención de todo lo que era movimiento con la música y para su fortuna en ese momento había audiciones para ser parte de los talleres artísticos de la UG, donde sólo existían los cursos de teatro y danza contemporánea, ya que también comenzaba a integrarse los ballets folclóricos.

“Casualmente, la danza contemporánea me encuentra a los ocho años, ya ingresando a los talleres me emocionaba mucho todo lo que empecé a ver y ahí me quedé”, comentó.

Hoy en día, reconoce la también maestra de danza de la UG, que esta pasión se convirtió en una forma de vida al afirmar que “lo que nació como un hobbie se convirtió en una pasión por el arte”, dijo.

Al llegar a la UG comencé en el grupo de baile infantil ‘Lux Nova’, donde fui adquiriendo más gusto y técnica hasta después ingresar al grupo ‘Génesis’ a la edad de 16 años, siendo este el de mayor trayectoria en la universidad.

“Ha cambiado mi vida”

Motivada por el amor hacía el baile, ‘Susi’ hoy en día es la directora del grupo de danza Contemporánea ‘Génesis’ de la UG, donde gracias al empeño y sacrificios de muchos años comenta que su pasión le ha abierto las puertas en muchos lugares del país, pero reconociendo la fortaleza mental y desarrollo integral que esto ha traído a su vida.

“La danza me ha cambiado la vida en muchos sentidos para bien y también me ha llevado a visitar estados como: Colima, Nayarit, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí, Campeche y Ciudad de México, entre otros”, comentó.

Entre su trayectoria también descacan sus 20 años como profesora de baile del área artística en la escuela de nivel medio superior de la UG, ‘Susi’ ha formado a grandes talentos de los grupos que maneja, por lo que acepta sentir un gran orgullo de ver como nuevos talentos van surgiendo y llevan el arte de la danza contemporánea en la sangre.