Surgen disputas en reunión de José Narro

Entre indirectas, reclamos y ataques directos se llevó a cabo la presentación del candidato a la dirigencia nacional del PRI; incluso uno de los presentes llegó a denunciar una aparente ‘traición’ al partido

Catalina Reyes

Guanajuato.- Lo que debió ser una tranquila reunión de proselitismo de José Narro Robles, candidato a la dirigencia nacional del PRI, se convirtió en una ‘cena de negros’ entre priistas de varios municipios. El momento más álgido fue cuando llovieron ataques a Javier Contreras, expresidente estatal del tricolor, presente en el encuentro, pues Carlos Torres le pidió cuentas financieras de su periodo e Ignacio Ramírez, de Irapuato, dijo que le harán una auditoría.

Y como respuesta a la afirmación de Contreras de que hubo candidatos que no hicieron un buen papel y que quizá no fueron los mejores ni defendieron las propuestas del partido, Montserrat Vázquez Acevedo, exaspirante a la alcaldía de Celaya le rebatió que ella sí hizo buen trabajo.

“Los candidatos perdimos, pero perdimos orgullosamente, presentando propuestas y defendiendo al partido”, le espetó.

En tanto, Carlos Torres Ramírez, exsíndico capitalino, expresó: “No es posible que en cuatro dirigencias (estatales) no tengamos un informe de las prerrogativas. Todos debemos rendir cuentas, porque no somos independientes. No es posible que por los errores de las campañas seamos multados. Es muy simple: ¿somos responsables? Rindamos cuentas. Y va para todos: los que están en México, una Cámara vota una cosa y otros hacen otra. No a los dirigentes que quieren serlo para ser candidatos”.

Critican a oportunistas

A la reunión con Narro acudieron unos 200 priistas, entre los que había arroyistas y gerardistas, aunque eran más los primeros. También hubo exdiputados locales y federales, y destacó el exgobernador Luis H. Ducoing Gamba.

El reclamo más escuchado fue el oportunismo de quienes solamente se acercaron al partido para tener cargos públicos y candidaturas cuando había dinero, pero cuando yo no hubo nada se fueron.

“No queremos ‘Judas’. Cuando hay programas y recursos, se acercan al partido. Pero primero debe haber una limpia, doctor, debe reactivarse la Comisión de Justicia Partidaria. Cuando alguien traiciona al partido, no puede estar en una reunión. No pueden seguir estas lacras”, expresó uno de los presentes.

Samantha Dávalos, exregidora de San Francisco del Rincón, afirmó que “el partido requiere un tanque de oxígeno (…). Es lamentable que hay actores políticos que el partido les dio todo y ahora ya no están. Y habemos quienes hemos estado en las buenas y en las malas, al pie del cañón”. Y un cenecista reclamó: “Muchos de los que tuvieron cargos actuaron en contra de las candidaturas”.

No a ‘hijas de papi’

Otros incluso tiraron indirectas a Érika Arroyo, hija de Francisco Arroyo. Como Laura Caballero, de Salamanca, quien dijo: “Es tan triste ver cómo unos se fueron a otro partido, pero después de la campaña llegan al partido, se meten y les dan un cargo. Yo no soy hija de papi, yo no tengo quién me recomiende, nunca he tenido un cargo ni lo busco. Lo único que me interesa es que no se esté sólo por los cargos”.

Una joven de nombre Liliana agregó: “Soy alguien que no trae padrino, que no es hija de alguien prominente, pero que llegó a ser síndica”. Ante la alegata, Narro Robles mencionó que “Guanajuato encabezará la reconciliación”.