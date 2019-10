Surge nuevo reto viral del leopardo ‘invisible’

Miles de usuarios en las redes sociales han compartido la imagen hasta el cansancio luego de verlo por varios minutos sin poder encontrar al animal

Redacción

Ciudad de México.- Si bien el internet, y sobre todo las redes sociales, están llenas de retos y preguntas para atraer seguidores, y sin duda los que más valen la pena son aquellas que ofrecen un desafío intelectual.

En estos días ha surgido uno nuevo que pondrá a prueba tu capacidad visual y que está volviendo loco a todo mundo en internet. Se trata de una foto que a simple vista parecería normal con un paisaje de árboles, rocas y plantas pero en el fondo hay un secreto muy oculto, un leopardo se encuentra por ahí rondando, no obstante, no se encuentra a simple vista.

La persona encargada de difundir este difícil reto es Bella Lack, quien compartió el curioso reto, explicando que alguien le había mandado esta imagen, animando a los internautas a probar su destreza y encontrar al animal.

Muchas personas pensaron que era una broma y que dentro de ella no hay un animalito salvaje, pero se equivocan por completo porque sí tiene solución.

Aquí abajo te dejamos la imagen para ver si eres capaz de encontrarlo por ti mismo.

Someone just sent this to me and asked me to find the leopard. I was convinced it was a joke… until I found the leopard. Can you spot it? pic.twitter.com/hm8ASroFAo

— Bella Lack 🌱 (@BellaLack) September 27, 2019