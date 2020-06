Supuesto avistamiento de avispón gigante en Monterrey causa pánico en redes

Redacción

Monterrey.- Un video se ha hecho viral así como ha causado pánico entre los internautas mexicanos pues muestra un avistamiento con un supuesto avispón gigante, el que ha causado muertes en otras partes del mundo.

Quien toma al insecto, Julio Gamboa, en la grabación dice lo siguiente: “Bueno, pues no hay hora que no llegue y plazo que no se cumpla, al parecer tenemos ya al abejorro japonés mandarina, vean el tamaño. Increíble, jamás me imaginé ver que llegara tan rápido este animal.”

Comentó también: “Estos animales son carnívoros, matan a las abejas, andan patrullando y cuando encuentran una colmena mandan una señal, con la cual traen a más abejorros. Jamás habíamos visto a un abejorro de esta magnitud, vean el aguijón, ese aguijón es demasiado grande, el animal es muy grande, es el famoso abejorro japonés. Increíble, pero ya llegó.”

Muchos usuarios dijeron que hay una confusión pues este espécimen no es sino un Sphecius speciosus, que suele aparecer en época de lluvias.

Hasta ahora no hay autoridad que haya dicho algo al respecto.

