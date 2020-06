Supuesta nube radioactiva proveniente de Chernobyl causa alarma en redes sociales

Redacción

México.- Un hombre pateó violentamente a una mujer mientras bailaba en un evento en Pakistán .

El impactante ataque que fue captado por la cámara vio a la mujer pateada en el pecho por el hombre que, según los informes, había tenido problemas con la forma en que bailaba.

El clip inquietante desde entonces se ha compartido ampliamente en línea. Las imágenes muestran a la mujer bailando música mientras los invitados se sientan y la miran.

De repente, el autor aparece desde el costado sosteniendo una botella y levanta la pierna para patearla con fuerza en el pecho.

La víctima cae hacia atrás fuera de la vista. Después del incidente, se ve a otro hombre en el evento acercándose al autor.

Según un informe de los medios de comunicación paquistaníes, el hombre justificó sus acciones diciendo: “¡No está permitido que una niña baile delante de los demás de esta manera vergonzosa!”

No está claro si el hombre tuvo repercusiones.

He should rot in jail, but he’s in Pakistan and that means “it’s her fault for dancing.” pic.twitter.com/Ffuq09szhk

— Imam of Peace (@Imamofpeace) June 27, 2020