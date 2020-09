Supervisa Ramos activación del operativo patrio

Karla Silva

Silao.- Varios botes de pintura, su creatividad y el ánimo por reconocer el legado de su pueblo, han bastado a Juan Gerardo Velázquez Barrón para reavivar el proyecto ‘Silaoense de 10: Biografías que inspiran’; en las próximas semanas nuevos personajes comenzarán a aparecer en calles de la ciudad.

En el año 2009 el artista oriundo de la tierra de ‘El Torito’, comenzó a pintar biografías murales en esquinas de las principales calles de la ciudad, en busca de reducir la violencia agravada en aquella época: “El plan era mostrar a la ciudadanía un lado amable en medio de la violencia que se estaba viviendo. Me preocupé por lo que estaba pasando y visualizando a estos niños y jóvenes que iban a ser víctimas de esta influencia violenta, pensé en mostrar un lado amable rescatando personajes de carne y hueso, con talento y auténticamente del pueblo”.

Políticos como el constituyente J. Natividad Macías, escritores como Catalina D’Erzel y científicos de la talla de Vicente Fernández, enlistan los primeros murales de los que se conserva poco rastro a consecuencia de la lluvia y los rayos del sol.

También te puede interesar: ‘Lupita’ se hace cargo de su nieto y ahora podrían perder su casa

En marzo el artista retomó los trabajos que luego fueron suspendidos por la pandemia del coronavirus, pero espera continuarlos en las próximas semanas con personajes no necesariamente de trascendencia nacional, sino de los que dejan huella en la población: El maratonista Fernando Cervantes, el bioquímico Barbarín Arreguín Lozano y el exgobernador de Guanajuato, Luis I. Rodríguez, se observan ya en la avenida Álvaro Obregón.

Esta forma de expresión ha significado un paso importante en su trayectoria: “Hay cosas que no puedo plasmar en los murales, pero me siento satisfecho porque me considero profeta en mi tierra. Creo que no necesariamente tienes que salir para poder triunfar (…) esa es mi labor: rescatar a esas personas que están muertas de alguna manera y, sacarlos de su tumba y del olvido para que haya un impacto social y permanente”.

Con recursos propios y transcurridos 12 años, Gerardo ha notado un cambio en la perspectiva ciudadana y admiración hacia las personas que inspiran. Las biografías han sido retomadas para muchas tareas escolares.

RC