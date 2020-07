Superdelegado ya sabía de desvíos

Staff Correo

Estado.- Una semana antes de que correo exhibiera la malversación de recursos del programa federal ‘La Escuela es Nuestra’, el delegado de la 4T en Guanajuato, Mauricio Hernández Núnez, se comprometió a castigar a quienes embaucaron a los padres de familia para despojarlos del dinero que debían destinar a mejoras en planteles escolares.

El delegado federal dio su palabra de que los recursos serán reintegrados a los padres de familia que fueron engañados, según les ofreció en la reunión que sostuvo con el comité del preescolar Sor Juana Inés de la Cruz, en el rancho Picacho del municipio de Tierra Blanca, el miércoles 8 de julio.

Correo posee la grabación del encuentro que se efectuó cinco días antes de que publicara que los Servidores de la Nación habían engañado a padres de familia de al menos 30 planteles de la región noreste, para obligarlos a entregar 150 mil pesos del programa ‘La Escuela es Nuestra’.

Según denunciaron los afectados, el engaño consistió en decirles que si no cumplían con entregar el dinero a un contratista que ellos mismos les indicaron, perdería el recurso y no podrían acceder a él en los siguientes ejercicios.

El mismo modus operandi se extendió en los municipios de Victoria, Doctor Mora, Xichú, Atarjea, Tierra Blanca, Santa Catarina y San José Iturbide –son los que se conocen hasta hoy, pero podrían ser más–.

De acuerdo con el testimonio de los padres de familia, la operación fue orquestada por la subdelegada en la Región Noreste, Arisbeth García Monjarás, pues fue quien los presionó para desviar los recursos federales.

Niega que existan denuncias

El pasado miércoles, el delegado Mauricio Hernández aseguró que no existía una denuncia formal por el desvío de recursos del programa ‘La Escuela es Nuestra’, y dijo que las acusaciones no coinciden con la realidad.

“No hay una denuncia formal al respecto. Esta es una nota periodística, pero lo sorprendente es que no coincide con la realidad. No obstante, seguimos investigando y en la medida que encontráramos elementos, desde luego que se va a actuar”.

De manera tajante, advirtió que hasta ese momento no se habían encontrado indicios de las irregularidades y que ya había entablado comunicación con la subdelegada Arisbeth García, por lo que la investigación se mantenía en curso.

‘El dinero va a regresar, sí o sí’

El miércoles 8 de julio, el delegado Mauricio Hernández se reunió con padres de familia del preescolar Sor Juana Inés de la Cruz, en el rancho Picacho del municipio de Tierra Blanca, que habían sido despojados de los recursos del programa federal ‘La Escuela es Nuestra’.

Un participante grabó la conversación con el delegado de Programas Integrales de Desarrollo del Gobierno Federal en Guanajuato, y compartió el audio a correo, en el cual consta que el funcionario ya había recibido quejas similares de otros Comités de Padres de Familia que también fueron engañados.

Estos son algunos fragmentos de la exposición de Mauricio Hernández:

“Vamos a hacer una investigación, y de hecho esto es parte de una investigación muy profunda que va a derivar en lo que tenga que derivar. Nosotros no vamos a permitir desvíos, ni irregularidades, no vamos a tapar absolutamente a nadie, porque de entrada queda uno mal”.

“Nos vamos a meter a fondo y el dinero va a regresar, sí o sí. Y además si hay sanciones, si hay responsables, caiga quien caiga. Aquí no tenemos compadres, ni palancas ni nada. Aquí si alguien se equivocó, ese alguien tiene que responder”.

“Los Servidores de la Nación y la maestra Arisbeth forman parte de un equipo de trabajo que yo encabezo, por lo tanto están hablando con la autoridad en la materia en el estado”.

“Lo que se les informó evidentemente es mentira. Ustedes tienen todo el derecho de contratarse con quienes determinen, en el momento que lo determinen, y decidir democráticamente y en libertad qué obras quieren para la escuela. Nadie les puede condicionar la obra”.

“¿Qué hacen los Servidores de la Nación y la licenciada Arisbeth en esto? Facilitarles lo que ustedes les pidan, no al revés. Mucho menos sugerirles arquitectos, ingenieros, constructoras, tiendas de tal o cual mercancía”.

“Tengan la certeza que aquí no hay complicidades, no somos tapaderas, no sudamos calenturas ajenas. No somos compadres ni comadres de nadie. Quien esté haciendo cosas indebidas…”.

“Por el otro lado, (se necesita) que se resarza el daño, que esté con quien tiene que estar. En eso nos vamos a meter. No va a ser fácil, porque se cometió un error. Entiendo las razones por las que se cometió. Se entregó en dinero. No hay prácticamente nada firmado, casi casi es su palabra contra la de ustedes. No es el único comité que nos está contando esto. Va a costar trabajo pero nos vamos a meter ahí”.

“Van a contar con nosotros. No vamos a dejarlos solos en esto. La verdad que sí estoy muy molesto por las cosas que me están contando. Vamos a meternos. Esto no se va quedar así. Y vamos a ir con más comités y vamos a llegar hasta donde llegue la investigación”.

