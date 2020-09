Supera 2020 a 2019 en casos de dengue en Guanajuato a inicio de temporada

Cuca Domínguez

Yuriria.- El secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural, José Francisco Gutiérrez Michel, aseguró que ante las bajas lluvias y de acuerdo al pronóstico que se tiene, los agricultores del Distrito de Riego 011, podrían solo tener unos 480 millones de metros cúbicos de agua (Mm3), de los poco más de 900 Mm3 que tiene concesionados, con lo que sólo se podrá realizar un ciclo agrícola, y de ser así se buscará intensificar el programa de nivelación de terrenos para aprovechar que no habrá cultivos.

Destacó que este es un tema que le preocupa, “recordemos que venimos del año pasado 2019 donde tuvimos lluvias, pero no fue abundante, las presas no se alcanzaron a llenar desde el año pasado, por eso este año se comenzó con niveles más bajos y tampoco la lluvia ha sido suficiente para que corra el agua y llene las presas”, explico.

“Sí ha habido humedad en las tierras, pero no ha sido suficiente para que llene las presas. Nuestra principal presa que es Solís está al 65% de su capacidad y la que preocupa más es la presa Allende que esa está en un 18% de su capacidad, eso si pone en riesgo el siguiente ciclo, sobre todo el otoño-invierno, de hecho en una reunión preliminar luego de que aún no termina la temporada de lluvias, están viendo que no van a poder sembrar el otoño-invierno, que se regaban con agua del canal, con agua de las presas y solo se seguirá sembrando con agua de los pozos, pero se disminuirá la superficie por el tema de la presa que no será suficiente el agua para el ciclo otoño-inverno”, apuntó.

Gutiérrez Michel, destacó que de acuerdo al pronóstico y sin que sean cifras definitivas, el DR 011 apenas tendrá arriba de 480 Mm3, poco más de la mitad de lo que tienen concesionado, por ello solo les alcanzaría para un ciclo y de manera prudente quieren guardar el agua para siguiente ciclo, el Primavera-Verano del 2021, que para ellos es un ciclo más productivo y más importante económicamente.

Fortalecer tierras

Al preguntarle si se quedan tierras ociosas dijo que es un decir, “lo que vamos a hacer y ya lo hemos platicado con los agricultores es destinar esos meses que no van a sembrar para fortalecer nuestro programa de nivelación de tierras, en el momento que la tierra está desocupada podemos entrar a nivelar y eso nos permite hacer un uso más eficiente del agua, al tener tierras niveladas con tecnología láser, es un programa que maneja la Secretaría”.

Aunque precisó que aún no se tiene el alcance del programa, “en este momento estamos preparando el presupuesto del año que entra, pero esperamos nivelar el menos unas 20 mil hectáreas”, concluyó.

LC