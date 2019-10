Suman ya 97 casos de dengue en el estado

El secretario aseguró que la Secretaría de Salud de Guanajuato no está ocultando las cifras sobre los casos de dengue que existen en el estado, pero no descartó que existan más

Nayeli García

Irapuato.- El secretario de salud, Daniel Díaz Martínez dió a conocer que se tienen 97 casos confirmados de dengue en el estado y al menos 50 más en sospechosa, lo que representa más del doble de los registrados el año pasado.

El secretario aseguró que la Secretaría de Salud de Guanajuato no está ocultando las cifras sobre los casos de dengue que existen en el estado, pero no descartó que existan más pues algunos están en proceso de revisión y otros aún no son reportados.

Señaló que los operativos de nebulización ya se están aplicando sobre todo en los más de 80 panteones en el estado en donde se pide que no se use agua en los floreros para evitar la reproducción del mosquito del dengue.

Puntualizó que si ya se tienen casos en el estado la gente debe de ser consciente de que apoyar en la limpieza de sus espacios; evitar la descacharrización y que el agua se estanque.

Aseguró que cuenta con el suficiente biológico para atacar el dengue, por lo que pidió a la población acudir al médico si sienten algún síntoma.

