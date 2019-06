Suman hasta el momento 500 mil migrantes ilegales detenidos en México

Al mismo tiempo destacaron que no solamente son centroamericanos sino que se registra un aumento en personas de África, Asia y Haití

Redacción

Chiapas.- De acuerdo al comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, en lo que va del 2019 se han detenido a poco más de 500 mil migrantes que han entrado a México de manera ilegal.

En comparación, dicho número es tres veces mayor a la cantidad de migrantes que se detuvo en todo 2018, cuando fueron aprehendidas 138 mil 612 personas.

Como ejemplo de esta situación, Garduño explicó que el 21 de junio fueron detenidos mil 213 migrantes, entre los cuales había 461 menores de edad. De dicha cifra, 88 infantes viajaban solos.

“Mi preocupación también es la migración extracontinental que está llegando de África, de Asia, de Europa. Eran nacionalidades que no habían entrado al país. Tal parece que fue una convocatoria a decir vengan, y no es posible. Estamos rebasados en los albergues y en las estaciones migratorias, no es nuestra voluntad. Estamos tratando de habilitar albergues”, reconoció.

El comisionado del INM también señaló que seguirá la política hasta lograr “una frontera bajo controles, para saber quién entra, quien sale, cómo se llama y de dónde es y cuál es el motivo de su arribo”, y para ello, dijo, la presencia de la Guardia Nacional está siendo un elemento “disuasivo”.

Con información de El Financiero