Suma Héctor Herrera pocos minutos con los ‘colchoneros’

El mexicano apenas ha tenido 92 minutos de juego con el equipo español, lo que no es lo esperado tanto por aficionados del ‘Ateti’

España.- A pesar del buen rendimiento que ha demostrado Héctor Herrera durante el parón internacional jugando con sus compañeros en la selección de México, la incorporación del jugador rosaritense a la plantilla del Atlético Madrid no ha sido precisamente todo lo que sus seguidores y los aficionados colchoneros esperaban.

El centrocampista, que ha estado jugando en el Oporto desde la temporada del 2013-2014, ha dejado el equipo luso este verano para dirigirse a otro equipo ibérico, esta vez en la capital del país vecino. Sin embargo, su reciente traspaso al Atlético no ha dado los frutos que esperaban muchos de los seguidores tanto del mexicano centrocampista como del club madrileño, debido a que el ‘Cholo’ Simeone no ha incluido al “zorro” en los once titulares de la plantilla del club del Sánchez Pizjuán.

Los escasos 92 minutos de Herrera con el Atlético

Hasta el momento Héctor Herrera ha acumulado un total de 92 minutos en el terreno de juego con su nuevo club. Es decir, aproximadamente la misma cantidad de tiempo que jugó en el partido ante las Bermudas con la selección mexicana en la Liga de Naciones. En este encuentro exhibió una impresionante destreza con el balón y el partido acabó con una aplastante victoria de cinco goles a uno en favor del equipo mexicano. Para finalizar esta goleada por parte de la selección de México, Héctor Herrera marcó el quinto y último tanto rematando del todo la faena al encajar el esférico en la portería contraria luego de una falta en corto. De esta forma Herrera ha demostrado todo lo que puede llegar a hacer dentro de un estadio junto a sus compañeros.

En el Atlético Madrid, por otro lado, con sus escasos minutos sobre el campo no ha tenido hasta ahora una oportunidad tan amplia para lucirse como a muchos les hubiera gustado. Pese a ser uno de los favoritos en las apuestas de esta temporada, al centrocampista se le ha visto participar en solamente tres partidos distintos con los rojiblancos y saliendo al campo en contadas ocasiones, acumulando así bastante tiempo sobre el banquillo de los colchoneros.

Simeone tiene sus razones

De cualquier manera, esta decisión del Atlético de Madrid de Simeone tiene sus porqués. Para empezar, a pesar de las habilidades del jugador de Rosario con el balón, no es de extrañar que su reciente incorporación se esté viviendo con precaución por parte del manager rojiblanco. Como todos los futbolistas de su categoría, Héctor Herrera tiene que acostumbrarse a su nuevo club, sobre todo después de tantos años jugando para el Oporto. Casi cualquier jugador que se haya habituado al funcionamiento de un equipo dado durante tanto tiempo en su carrera profesional tendrá que poner tiempo y esfuerzo en aclimatarse a uno nuevo.

Además de esto, un club de tan alta categoría como lo es el Atlético de Madrid exige que todos sus jugadores, incluidos y especialmente los de reciente incorporación, estén a la altura necesaria para dar todo lo que pueden dar y para brindar al equipo todo el potencial que llevan dentro. Para que esto se materialice es mucho más conveniente para el Atlético asegurarse de que Héctor Herrera esté bien a gusto en el club español que le acaba de acoger y que el jugador se tome el período de incorporación con toda la calma necesaria para luego dar sus frutos en La Liga.

Otro motivo aparte es que después de un verano lleno de fichajes de alta categoría para el equipo rojiblanco, es esencial que todos estos nuevos jugadores no se enfrenten por ocupar el puesto estrella dentro del Atlético.

Quizás incluso más importante que esto es que los nuevos traspasos no supongan una transformación completa e inmediata del equipo sino que se vayan estrenando de forma gradual. De hecho, Simeone ha sugerido que Héctor Herrera se tiene que adaptar al estilo del equipo, explicando que hay dos tipos de jugadores: aquellos que se asimilan rápidamente a la forma de jugar del Atlético y otros que tienen que adaptarse poco a poco. Por esta razón el centrocampista mexicano, junto con otros como Marcos Llorente o Mario Hermoso, no ha podido ganarse un puesto en el once titular de la plantilla rojiblanca de momento, aunque es cierto que Simeone augura para ellos un futuro prometedor en el club.

Poco a poco y sin preocupaciones

En principio no debería de haber motivo de inquietud ni preocupación para los seguidores de Héctor Herrera por su nuevo traspaso al Atlético de Madrid de Diego Simeone. Es bien sabido por todos que el ‘Cholo’ es exigente, pero como entrenador profesional también tiene mucha idea de lo que hace y sus hitos como entrenador del club rojiblanco lo demuestran. El equipo no ha pedido el traspaso de Héctor Herrera porque sí. Si lo ha hecho es porque la directiva sabe perfectamente lo que está haciendo y conoce de cerca sus nuevas incorporaciones. Y la verdad es que, a pesar de haber jugado poco tiempo con el Atlético, Héctor Herrera ha podido demostrar que sus pases son precisos y que tiene todo bajo control. De modo que, no es necesario que nadie se precipite; Herrera se estrenará poco a poco y sin problemas sobre el terreno de juego bajo las instrucciones del ‘Cholo’ hasta llegar a asimilarse por completo en el equipo.

Con información de mediotiempo.com y as.com

