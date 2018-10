Suma Cuauhtémoc Blanco a exfutbolistas a su gabinete

Germán Villa, Isaac Terrazas, el ex árbitro Gilberto Alcalá Pineda y Francisco Reyes Olvera, voz oficial del estadio Azteca destacan dentro de la plantilla del nuevo gobernador de Morelos

Cuernavaca.- “Mi compromiso con todos los morelenses es trabajar para devolverles la paz, justicia y tranquilidad”, dijo hoy Cuauhtémoc Blanco Bravo, al rendir protesta como gobernador del estado por los próximos seis años, en donde se dieron a conocer los nombres del gabinete donde destacan exjugadores del América, un arbitro y la voz oficial del estadio Azteca.

Acompañado de diputados federales y locales, el secretario de Desarrollo Social federal, Eviel Pérez Magaña, y Olga Sánchez Cordero, en representación del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, agradeció a los asistentes, amigos y a su familia por compartir su logros.

Asimismo, expresó su intención de colaborar con la próxima administración federal y realizar reformas en Morelos que beneficien a los ciudadanos.

“A nuestro presidente electo Andrés Manuel López Obrador, le reitero mi lealtad compromiso por luchar siempre por mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos”, mencionó Blanco, quien obtuvo la gubernatura tras contender por la coalición Juntos Haremos Historia.

Señaló que identifica en los morelenses enojo y frustración por las condiciones económicas y de inseguridad que presenta el estado, por lo que se comprometió a trabajar para resolver dichos confluctos.

“Es cierto nos dejan una administración saqueada y un estado abandonado pero también recibimos el potencial de Morelos”, dijo.

Expresó que respalda a las mujeres del estado “vamos a luchar para erradicar la violencia de género, no más feminicidios, ni agresiones hacia ustedes”, aseguró.

“Eso se lo voy a dejar a las autoridades, no me voy a distraer y como siempre lo he dicho, el que la debe que la pague, pero hay que hacerle su auditoría y de eso nos vamos a encargar. Hay algunas cosas que han tapado, yo no me voy a quedar callado, simplemente hay que hacerle justicia a los ciudadanos”, mencionó.

Presenta al gabinete

Luego de la sesión solemne del congreso estatal, Blanco Bravo presentó y tomó protesta a su gabinete legal que lo acompañará en la administración 2018-2024.

Natalia Reséndiz, esposa del gobernador asumirá la presidencia del Sistema DIF Morelos; José Manuel Sanz Rivera, será jefe de la oficina de la gubernatura; Pablo Ojeda asumirá el cargo como secretario de gobierno, mientras Mirna Zavala Zúñiga será secretaria de Administración.

Germán Villa será director estatal del Instituto del Deporte e Isaac Terrazas estará al frente del Fideicomiso del estadio de futbol Agustín ‘Coruco’ Díaz, cuyo inmueble construyó el ex gobernador Graco Ramírez en su administración.

Como vocero oficial apareció Francisco Reyes Olvera, voz oficial del estadio Azteca y ex vocero de prensa del América.

El exárbitro Gilberto Alcalá Pineda como secretario de Desarrollo Social, una de las dependencias de mayor contacto y atención con los grupos más vulnerables del estado.

En la Secretaría de Hacienda el titular será José Alejandro Villarreal Gasca; el vicealmirante diplomado de Estado Mayor, José Antonio Ortiz Guarneros fungirá como comisionado estatal de Seguridad Pública; Margarita González Arabia Calderón será secretaria de Cultura estatal.

Guillermo López Ruvalcaba estará a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario; Luis Arturo Cornejo Alatorre asumió el cargo de secretario de Educación; Constantino Maldonado estará al frente de la Secretaría de Desarrollo Sustentable

Víctor Mercado Salgado ocupará la Secretaría de Movilidad y Transporte; Ana Cecilia Rodríguez González será la titular de la Secretaría de Economía; Marco Antonio Cantú Cuevas ocupará la Secretaría de Salud; Samuel Sotelo Salgado estará en la Consejería Jurídica; Fidel Jiménez Valdés Román será titularde Obras y Gilberto Alcalá Pineda será secretario de Desarrollo Social.

Los encargados de las secretarías de Turismo, Trabajo e Innovación, Ciencia y Tecnología se designarán cuando el Congreso estatal apruebe la ley orgánica de Morelos.

Son parte de un cambio histórico donde pondremos un alto a prácticas desleales para que no se repitan los abusos y traiciones que anteriores servidores públicos cometieron y que tanto daño causó en la sociedad; hagan que su trabajo esté a la altura del momento que vivimos. pic.twitter.com/5dYYQDE3VI — Cuauhtémoc Blanco (@cuauhtemocb10) October 1, 2018

Me he dado a la tarea de integrar un gabinete con gente trabajadora, honesta y preparada que me acompañará en el quehacer administrativo, para cumplir con este compromiso que hoy asumo con toda seriedad y responsabilidad. pic.twitter.com/voxyXV1v65 — Cuauhtémoc Blanco (@cuauhtemocb10) October 1, 2018

Con información de Notimex y El Universal

