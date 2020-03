Sujeto lame artículos de tienda en plena cuarentena

Redacción

Estados Unidos. – La situación pandémica por el Covid-19 no impidió a este hombre lamer artículos de una tienda Walmart mientras decía: “¿quién le teme al coronavirus”. Todo ello pese a las recomendaciones de Salud a nivel mundial.

En un video se puede ver cómo este sujeto se detiene al lado de varios artículos de higiene personal, antes de proceder a realizar esta acción repugnante dice la siguiente frase: “no toques tu boca”. Luego de esto agregó en la descripción de la grabación: “soy un imbécil asqueroso”.

Esto hizo que los internautas se enfadaran y comentaron que se merecía estar tras las rejas o negarle la atención en caso de contagio.

Por fortuna, tras la viralización de este momento y luego de varias denuncias en su contra, fue arrestado hace poco por el Departamento de Policía de Warrenton en Misuri. En un comunicado del departamento se puede leer lo siguiente: “Hemos recibido numerosos informes sobre el video de locales, residentes cercanos, así como de personas de los Países Bajos, Irlanda y el Reino Unido. Nos tomamos muy en serio estas quejas y nos gustaría agradecer a todos los que informaron el video para que se pueda abordar el problema”.

Man licks toiletries in supermarket while asking ‘who’s scared of coronavirus’ #CoronaVirus #Covid19 pic.twitter.com/KRlYEVqjhT

— Calmette Lahoud (@KingCalmette) March 23, 2020