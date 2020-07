Sugieren usuarios volver 2 de Abril una vía rápida

Luz Zárate

Celaya.- En la ciudad siguen apareciendo tiraderos clandestinos de basura, uno de ellos se encuentra en la avenida 2 de Abril a la altura de la colonia Insurgentes, en donde dejan desde ropa, zapatos, televisiones, montones de residuos orgánicos e inorgánicos y hasta colchones y cobijas.

Los vecinos de la zona, comentaron que la basura es dejada por personas que llegan y ahí dejan de todo tipo de residuo, pero también es mercancía que ahí tiran algunos comerciantes, por lo que se dicen preocupados por la contaminación que ahí se genera.

Aunque este tiradero está al final de la avenida 2 de Abril, a un costado de las vías del tren, y es poco visible porque no pasa una gran cantidad de coches por la zona, los vecinos están preocupados.

“Ahí donde dejan la basura no están las casas a un lado, pero el problema es que eso atrae animales que sí llegan hasta nuestras casas y eso genera contaminación, por más que lo reportamos no se hace nada, aquí ya lo agarraron de basurero, cuando no pasa la basura ahí va la gente a dejar sus bolsas y has ropa, de todo dejan”, señaló Elsa Martínez.

Generan una tonelada de basura diaria

Actualmente se tienen detectados 25 tiraderos clandestinos en la zona rural y 13 en la mancha urbana, lo que diariamente genera mínimo una tonelada de basura.

El director de Servicios Municipales, Álvaro Rivera Rangel informó que no hay centros de acopio autorizados, por ello, en cada lugar donde las personas dejan sus desechos son considerados puntos irregulares fuera de ruta de recolección.