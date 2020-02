Sugiere Navarro que delegada de Santa Rosa ve tema del agua como un negocio

María Espino

Guanajuato.- Es necesario hacer algunos ajustes al reglamento del Bando de Policía y Buen Gobierno para que la Policía Verde, que está próxima a entrar en operación en la capital, pueda estar facultada plenamente para actuar bajo ley a la hora de aplicar multas y detener ciudadanos que incurran en infracciones.

Así lo manifestó el alcalde Alejandro Navarro Saldaña tras ser cuestionado si dicho reglamento justifica y avala la conformación y operación de este grupo de policía ecológica, además dijo no estar aseguró de cuáles son las adecuaciones que se deben hacer, sin embargo mencionó que el tema está siendo revisado por el Síndico del Ayuntamiento José Luis Vega Godínez y el director Jurídico municipal a fin de que en próximos días se explique el asunto en materia legal.

“El bando de policía y buen gobierno habla de multas, de sanciones económicas y de horas de arresto corporal, seria cosa de que el Síndico y el propio jurídico nos lo precisaran, pero de que pueden empezar trabajar pueden empezar (…) a lo mejor hace falta hacer algunos ajustes en los temas de reglamentos ya los estará explicando por ahí el Síndico, pero por lo pronto podemos estar multando o revisando a la gente que tira escombro”.

Navarro apuntó que algunos de los lugares donde la policía verde tendrá mayor presencia es en donde han detectado que hay más basura tirada, por ejemplo por donde esta Mina de Santa Ana, Panorámica, Cerro de la Bufa.

Además comentó que también podría ser sancionada la gente que sea sorprendida haciendo pepena, así como los dueños y/o responsables de algunos comercios ya se de los mercados o negocios de abasto popular en donde aseguró ya han detectado que tiran desechos en lugares prohibidos, tales como agua sucia, pescado, carnes y de más desperdicios sin embolsarlos de manera adecuada generando contaminación y malos olores.

Detalló que entre las facultades de la Policía Verde también estará el poder sancionar a quienes dejan en la vía pública reses que llegan a pastar a las áreas verdes y representa riesgo de ocasionar accidente, así como también multar y hasta asegurar a las personas que maltraten a los animales.

Sobre el escombro tirado en la vía pública, Navarro reconoció que ha hecho falta más coordinación entre las áreas de la administración que son responsables de regular y sancionar esta mala práctica, por lo que aseveró que cerraran filas y se asegurará de que se hagan las revisiones pertinentes para garantizar que los responsables de todas las obras que se desarrollan en la ciudad sí cumplan con llevar estos desechos al tiradero municipal, que es a donde están obligados a dejarlos.

Finalmente el alcalde capitalino aseguró que la entrada de la Policía Verde que está facultada para imponer multas económicas no tiene como principal interés recaudar dinero y subrayó que se trata de un tema de orden, limpieza y cero tolerancias en acciones que contaminen la ciudad.

“No es un tema de recaudación de dinero (…) por ahí dicen es otra manera de sacarle dinero al pueblo; no, es una manera de poner orden y un tema de cero tolerancia; no me interesa el tema tanto de la recaudación, lo que si me interesa es que pongamos orden en Guanajuato”.