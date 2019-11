Sugiere Morales no ‘aferrarse’ al pasado

Se dijo en desacuerdo con el modo de manifestarse; el director de Sedeshu hizo referencia a las marchas que generó el asesinato de ‘Gabo’

Anna Maciel

Irapuato.- El director de Desarrollo Social y Humano del estado, José Gerardo Morales Moncada manifestó en un evento público dirigido a jóvenes irapuatenses que prefiere que la juventud no marche por cosas del ‘pasado’.

“Esperamos su voz y su escucha desde aquí, pero una palabra sana, no queremos jóvenes manifestándose porque algo sucedió, lo que sucedió en Celaya bueno ya pasó…”, concluyó.

La declaración de José Morales Moncada hizo referencia a las marchas por la paz que se dieron en Celaya a raíz del fallecimiento de tres jóvenes estudiantes, Gabriel Luna Ibarra, Francisca Aguirre y Arturo Humberto Martínez Cervantes a causa de distintos actos delictivos en aquel municipio.

Sin embargo, cuando correo le cuestionó sobre lo dicho, el secretario se contradijo e indicó que está de acuerdo con que la juventud levante la voz pero no así con las formas en se han realizado.

“La manifestación es un derecho, el tema por el que se llevó a cabo, que era un joven que estaba construyendo su vida y desgraciadamente fue otro joven el que hizo el mal acto”, explicó en referencia al asalto y posterior asesinato de Gabriel Luna.

“No al contrario, qué bueno que los jóvenes se solidarizaron con esto para alzar la voz, y no es por la manifestación si no por lo que ocurrió en la manifestación, no es una manera de poder cuartar un derecho”, finalizó Morales.

