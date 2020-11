Jessica de la Cruz

León.- Durante el pasado fin de semana largo, en una jornada de 16 horas, taxistas del sitio de la Central de Autobuses de León señalaron que, aunque tuvieron trabajo, sólo pocos alcanzaron los seis o siete viajes en todo el día. Esta vez los ruleteros echaron en falta el Festival Internacional del Globo (FIG), ya que las corridas de los camiones bajaron por la pandemia del Covid-19; y temen que si el Semáforo de Reactivación Económica regresa a rojo, caigan en una situación aún peor.

Uno de ellos, Arturo Zamora, señaló que para ellos el ‘Buen Fin’ no fue bueno, pues además de que hubo público para el Festival del Globo, hay mucha competencia en la Central y el nivel de clientes fue prácticamente el mismo que en un día común.

“Se acaba con el semáforo rojo, si de por si no hay nada (…). Aquí la gente es la que tiene la culpa, porque no nos cuidamos, usted puede ver cuánta gente no trae cubrebocas, no pasa nada y la verdad, si se avanza a semáforo rojo hay menos corrida, se acaba el negocio”, dijo Arturo.

Antonio Ramírez tiene 25 años en el oficio como taxista, comentó que no hay mucho flujo de personas, y por ende tampoco de viajes, pero considera que “lo que salga es bueno para poder llevar algo de dinero o sustento a casa”, el fin de semana tuvo que trabajar hasta las 04:00 horas, y comenzaba su jornada a las 12:00, pero además de la pandemia del Covid-19 hay muchas situaciones económicas que a ellos les afectan, por ejemplo la falta de turismo.

Otro de los taxistas, José Reyes, comentó que para nadie es bueno que se cambie el color de semáforo, pues sabe que vendría a afectar a todos económicamente.

“Mm… De la patada, y luego sin Festival del Globo, ya ve que no hubo globo (…) yo creo que a todos nos vino a dar (…) Uber y no Uber”, agregó.

EZM