Sufren pérdidas en la ‘Zona Dorada’ ante la inseguridad

Anna Maciel

Irapuato.- Ante la lamentable situación de seguridad que se vive en el municipio, antros y bares de la zona dorada de Irapuato han tenido pérdidas importantes, así lo señalan algunos gerentes de negocios de este rubro del entretenimiento quienes indican que cada vez cierran más temprano.

En un recorrido que hizo Correo por la ‘Zona dorada’ del municipio en donde se encuentran instalados al menos diez establecimientos como bares y antros, algunos gerentes, guardias de seguridad y empleados que prefirieron guardar el anonimato, indicaron que cada vez cierran más temprano a falta de clientela, atribuyendo esto a la inseguridad.

A la baja este mes

“De principios de enero para acá a partir de la segunda semana las ventas se nos fueron al piso, pues la gente no sale, es increíble de verdad, que en días de muy buena venta para nosotros nos hemos visto afectados hasta 50% de nuestra venta diaria. Lo que hemos notado es que la gente se empieza a retirar más temprano, quizá tienen el antojito y vienen, pero se van pronto, antes se quedaban más tiempo, por obviedad más consumo”, indicó la gerente de una tienda cercana al bulevar Gómez Morín.

Explicaron que por varios episodios de violencia que se han visto recientemente por la zona, la percepción de los ciudadanos ha cambiado, y si antes cerraban entre semana a la una de la mañana hoy pasadas las once ya cerraron el servicio, lo cual se ve reflejado en sus cuentas.

“Ya no es lo que teníamos antes, anteriormente teníamos que pedirle a la gente que se retirara, ahora no, es una hora o dos antes de lo que normalmente cerramos y ya no hay absolutamente nadie. Sí nos pega bastante porque ya la inseguridad nos está pegando algo, no al cien, pero las ventas nos han bajado al menos un 35% aproximadamente”, indicó el gerente de otro negocio de comida y bebidas.

Además, algunos empleados y vigilantes de plazas comerciales manifestaron que los restaurantes que más llenaban entre semana, hoy se han visto en la necesidad de cerrar parcialmente el negocio, ya que no importa si hay promociones, las personas tienen miedo de salir por la ciudad.