Sufren mujeres guanajuatenses de desigualdad laboral

Staff correo

Estado.- Desde que tenía 8 años, Candelaria Prieto González comenzó a trabajar en el campo ante la falta de oportunidad para estudiar, hoy a sus 72 años encabeza su propio negocio de comida que le ha dado para subsistir y darle empleo a otras mujeres, a quienes dijo, se les debe reconocer todos los días y no solo el ‘Día de la Mujer’.

Y es que ellas no se detienen cuando se trata de sacar adelante a sus familias, “porque tienen todo para hacerlo y lo han demostrado de muchas maneras”.

‘Cande’ está al frente del negocio familiar, una cocina económica en la calle Avenida del Trabajo y asegura que sin el trabajo de las mujeres “este mundo no sería nada”.

“Las mujeres hemos demostrado desde hace muchos años que somos trabajadoras, que podemos desempeñar todos los trabajos, yo por ejemplo desde los otros años empecé (…) con mi familia en el campo, piscando maíz, desquelitando, porque no hay que esperar a que nos llegue el trabajo o el dinero solo”, aseguró.

Señaló que el ‘Día de la Mujer’ debería ser todos los días, porque hay mucho que reconocerles además de que se ha luchado mucho para que pueda desempeñarse en papeles que siempre se decía eran para hombres.

“Ya es otra época, antes era más difícil pero ya depende de los papás, a mí por ejemplo me enseñaron a trabajar siempre y me he ganado el respeto y cariño de muchas personas”, indicó.

“Si puedo dar el 100, daré el 300 %”

Verónica Hernández Ledesma, tiene 46 años, 15 de ser policía y uno como agente de Tránsito y actualmente es la responsable del área de Educación Vial; es madre y padre de cuatro hijos que son su adoración junto con sus nueve nietos, por lo que dice el Día de la Mujer debe ser siempre, sobre todo para aquellas que hacen doble o triple rol en sus vidas.

‘Vero’ es una destaca elemento de vialidad, una apasionada del trabajo en la Policía municipal, actividad que dice es su mayor pasión, luego del amor y entrega por sus hijos, esto pese a la difícil situación que actualmente tiene que enfrentar por los altos índices de inseguridad, aunque su mejor batalla es apoyar a su madre enferma por encima de todo.

El lugar que ocupa como servidora pública, madre, hija y hermana se lo ha ganado por la exigencia propia, “si debemos de dar un cien, siempre estoy dispuesta a dar un 300 %, porque tengo que dar la calidad de lo que los míos esperan”.

Tiene nueve medallas

Una de las mujeres celayenses más destacadas y reconocidas a nivel internacional, es Liliana Ibañez, la nadadora más rápida de México, ganadora de nueve medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla del 2018, reconocida por Forbes y aun así no se le olvida que empezó su carrera en las albercas de su ciudad natal.

Cada vez que Liliana está en Celaya le recuerda a los jóvenes y a las mujeres que deben luchar por sus sueños y que sólo con trabajo duro se logran las metas.

La nadadora celayense, en la Copa del Mundo de Natación se colocó en el top 10 al alcanzar 53.93 segundos dentro de los 100 metros libres, rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Hoy regreso a Celaya con una carrera, una maestría, dos Juegos Olímpicos… siendo la nadadora más rápida en la historia de México, (…) quiero pensar que cuando un niño o una niña voltee a verme, me encantaría que entendiera que sí se puede”, señaló.