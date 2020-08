Sufren escuelas privadas por deserción a causa de Covid19

Staff Correo

Guanajuato.- La pandemia afectó a escuelas privadas y a los niños que estudiaban en éstas, pues muchos ya no seguirán en estas instituciones educativas debido a que muchos padres de familia ya no volvieron a inscribir a sus hijos debido a que no pudieron pagar las colegiaturas por los despidos, la crisis económica e incluso porque a algunos les redujeron el salario o porque los padres de familia consideran que no vale la pena pagar altas cuotas si no habrá clases presenciales.

Cambian a públicas

Al momento, en la Delegación de Educación de la región V Este, se tienen 290 solicitudes de alumnos de nivel básico, primaria y secundaria que van a emigrar de escuelas privadas a instituciones públicas.

El delegado de Educación de la Región V Este, José Manuel Subías Miranda, informó que en este momento sí se tiene la capacidad para recibir a alumnos provenientes de escuelas privadas a públicas, y se garantiza que todos los alumnos estarán matriculados para cuando inicie el ciclo escolar el próximo lunes 24 de agosto.

“Se solicita a los padres de familia que enlisten tres opciones de escuela pública cercana a su domicilio y en caso de no haber disponibilidad, se ofrece la más cercana”, dijo el delegado.

Subías Miranda señaló que sólo se tiene el reporte del cierre de una escuela particular en el municipio de Comonfort.

Según datos de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP) en Celaya hay alrededor de 80 escuelas particulares.

Bajan alumnos

Hasta el cierre del pasado 20 de agosto, en León, se registraron 494 casos de alumnos que cambiaron de una escuela privada a una pública, un fenómeno que pocas veces se había visto en el sector educativo; cambios que comenzaron desde el pasado mes de julio, así lo informó el delegado de la Secretaría de Educación de Guanajuato en León, Fernando Trujillo.

El funcionario externó que para la matricula que se tiene de alumnos, son cuantitativamente pocos. Cada una de estas solicitudes se atiende en cada uno de los centros escolares, porque el padre de familia a la hora de hacer la solicitud, inscribe a su hijo en la escuela más cercana a casa.

¿Qué se necesita para hacer el cambio? Se requiere enviar una solicitud vía WhatsApp, correo electrónico, nombre del alumno, CURP, grado escolar y tres escuelas de la preferencia que estén en la periferia de su hogar o ámbito laboral.

Hasta ahora con el número de profesores que se encuentran en el municipio es una plantilla de 13 mil 750 profesores para el nivel básico (primaria y secundaria).

El periodo de solicitudes de inscripciones será del 24 al 11 de septiembre, pero lo idea es que se haga antes de que inicie el ciclo escolar.

Los números de Whats App para recibir la información son varios, pero afuera de cada centro escolar hay datos de contacto o en la página: http://app.seg.guanajuato.gob.mx/ceo

También destaca deserción

La administración de Manuel Doblado, prevé un incremento notable en la deserción escolar por diferentes razones. Ahora se analiza la posibilidad de cambiar la aplicación de becas escolares para pago de Internet o de la luz, en respaldo a los estudios.

Adolfo Alfaro Reyes, alcalde de Manuel Doblado confirmó que le han anticipado bajas en todos los niveles educativos, habrá una afectación notable en la matrícula, pero en tanto no se cuente con la información total, no se puede definir la estrategia a seguir para reincorporar en la educación a cada escolar, preparatoriano o universitario.

Anteriormente las becas se aplicaban sobre todo en apoyo a una canasta básica de alimentos, el transporte, compra de útiles o uniformes, pero con la nueva modalidad educativa en su segunda etapa que está completamente enfocada al uso de televisión que tiene un consumo de luz importante, y más si hay más de un niño en casa que requerirá tener el electrónico encendido.