Sufren el desabasto con pérdidas sector industrial, turístico y empresarial

Está a punto de cumplirse una semana de escasez de gasolina en el estado, y los guanajuatenses ahora resienten las bajas económicas, ya registran menos entrada de dinero y muchos temen empiecen a perder empleos

Redacción

Guanajuato.- Está a punto de cumplirse una semana de desabasto de gasolina en el estado como parte de las estrategias federales contra el robo de hidrocarburo, y los guanajuatenses están al borde del quiebre: ahora resienten las pérdidas económicas.

Calcula CCEL pérdidas millonarias

Jessica de la Cruz / León

Ante el desabasto de gasolina que se ha presentado en los últimos seis días, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCEL) de León, José Arturo Sánchez Castellanos, dio a conocer que los retrasos del personal de diferentes industrias y sectores ha generado pérdidas en lo económico, incluso en lo turístico ya que se han cancelado reservaciones en hoteles para la Feria de León.

La Coparmex realizó una encuesta a 2 mil 500 a empresarios en tres estados que han sido los más afectados que son Guanajuato, Querétaro y Michoacán. Y se dio a conocer que el 67% de los guanajuatenses pierde seis horas en promedio para cargar gasolina, lo que representa una pérdida económica de 36 millones de pesos diarios.

Se estima que la pérdida que se está generando en el sector empresarial en Guanajuato es de 940 millones de pesos por el desabasto de combustible y en el caso de que no llegue haber un acuerdo de abastecimiento de combustible esto podría afectar aún más, incluso a que lleguen a cerrar empresas temporalmente.

Por ahora se dio a conocer que la industria de Puesto Interior también ha sido afectada y algunas empresas comienzan a tener mermas por los retrasos de productos y algunas ya han tenido que darle vacaciones a sus empleados.

Temen perder su trabajo

Enrique Pérez / San José Iturbide

“El desabasto de gasolina nos ha afectado ‘muchísimo’, andamos con la pregunta de que vaya a pasar, porque, es probable que algún día los jefes paren las unidades porque no hay más, de hecho se sabe que en las gasolineras de San José algunas solo venden cierta cantidad y nada más”, mencionó Abelardo Robles Corona, trabajador de empresa dedicada al transporte de personal.

Lo anterior se desprende ante el sexto día continuo de desabasto de carburantes en distintas partes del estado de Guanajuato, perjudicando de manera drástica el abasto en el municipio de San José Iturbide.

Asimismo, Abelardo Robles añadió que, como operadores e incluso los dueños de la empresa de transportes, se han visto afectados por la situación, pudiendo repercutir en despidos, al no haber combustible para trabajar en las unidades.

Situación preocupante como operarios, porque ya no se generarían ingresos para ‘comer’, puesto que trabajamos como ‘choferes’, pagándonos por ello.

Para finalizar, exteriorizó que ante el desabasto, buscan las estaciones que estén surtiendo carburantes, y al encontrarlas a pesar de recorrer kilómetros tienen que cargar lo que se permita en el momento.

Por su parte, Norma Reséndiz, despachadora de combustible, externó que es poco el combustible que llega a la estación, surtiéndolo de Pemex del estado de Querétaro.

“Casi no hay salidas, para que nos llegue un viaje han tardado tres días para que nos surtan, como no tenemos pipa propia, no podemos conseguir en ningún lado”, comentó.

Asimismo subrayó que una carga máxima de 20 mil litros, solo dura un solo turno de 5:00 de la mañana a máximo 3:00 de la tarde, manteniendo lo demás días cerrada la estación parcialmente puesto que solo se está surtiendo el carburante diésel.

Por lo cual, de los seis días que ha durado el desabasto, la estación donde trabaja, se ha mantenido cerrada por tres días, observando que la ciudadanía se encuentra con desesperación e incertidumbre al no saber qué hacer ante la escasez.

Concluyó externando que incluso los dueños de la estación no saben cuándo pueda ‘parar’ la situación, puesto que son innumerables las vueltas que efectúan a Querétaro para que les puedan surtir los hidrocarburos.

En otro aspecto, Emilio García, comerciante de distintas leguminosas, mencionó que como comerciantes les ha perjudicado el desabasto, teniendo que esperar por largos periodos para que les puedan surtir gasolina y en ocasiones es racionada, vendiéndoles lo que quieren.

Sin embargo, los costos de los productos que comercializa los ha mantenidos con el mismo costo, a pesar del desabasto que existe.

