Sufren desesperación víctimas de asaltos en paradas de transporte personal

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Al menos el 70% de los propietarios de los 14 mil pozos agrícolas del estado no pueden cumplir con los requisitos que solicita la CONAGUA para el trámite de la concesión de sus pozos, sin embargo de acuerdo a Rubén Vázquez de la Rosa, Presidente del Comité Pro Mejoramiento del Agro Guanajuatense, esperan que se logre cumplir con lo que se les pide en el mes de octubre luego de la prorroga que lograron con la dependencia federal, además de pedir mayor sensibilidad en temas que no están en manos de los agricultores.

Tras la manifestación que realizaron los integrantes de la organización en las oficinas de la CONAGUA el pasado lunes, para exigir que estos trámites se realicen mediante el proceso tradicional y no con la nueva modalidad que se implementó poco antes de la pandemia, los productores están dándose a la tarea de cumplir con lo que se les exigen, antes de que concluya el periodo que se les dio.

“Más el 70% no puede cumplir con los requisitos hoy en día, que básicamente son el RFC y la firma electrónica, el productor no tiene esto porque no está acostumbrado a lidiar con el SAT debido a que los productos que se producen no tienen impuesto, ni obligación de hacer declaraciones fiscales, entonces la gente normalmente no tiene esos requisitos y menos en todo tiempo en que los están solicitando”.

Mencionó que existe falta de sensibilidad de parte de la CONAGUA con los productores, quienes no pudieron hacer sus trámites debido que por la pandemia todas las oficinas gubernamentales estuvieron cerradas, “tan solo para tramitar el RFC de un ejido se tarda alrededor de 6 meses, el problema no es el tiempo que se tarde, sino que no estaban laborando, entonces con agua nos piden un requisito que es para nosotros es imposible acceder a él”.

Rubén Vázquez de la Rosa mencionó que esperan que más de 7 mil agricultores logren cumplir con los trámites en la fecha acordada, y destacó seguirán luchando para que los productores tengan las condiciones para trabajar y su labor sea reconocida, lograr el apoyo de los gobiernos y no con trababas que no les permiten avanzar.

G.R