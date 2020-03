Sufren comerciantes por suspensión de actividades

Luz Zárate

Celaya.- La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) está por comenzar la auditoría a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Jumapa) de los ejercicios 2016, 2017 y 2018, en este último año se detectó la realización de obras por 48 millones de pesos, las cuales no estaban presupuestadas.

El Director de la Jumapa, Mauricio Michaca Tapia, informó que el martes la ASEG les solicitó la información para iniciar el proceso, pero debido a la gran cantidad de documentación requerida, pidieron una prórroga de 10 días.

El titular del organismo operador del agua, señaló que la auditoría duraría alrededor de seis meses y acatarán cualquier recomendación, y en el caso de que se ameriten sanciones penales, también se obedecerán.

“Recibimos de parte de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato la solicitud de información, vamos a tener un tiempo de 5 días que es lo que nos está previendo, pero en caso de que se necesite un poco más vamos a solicitar una prórroga en los próximos 10 días, deberíamos de estar entregando toda la información que está haciendo solicitada. El comunicado oficial lo recibimos el día de ayer y a partir de ahí cuentan estos cinco días que marcan de plazo pero solicitaremos una prórroga porque son 53 puntos de información que consiste en tres ejercicios: 2016, 2017 y 2018 es mucha información y es una auditoría integral que involucra todos los sectores”, afirmó.

Michaca señaló que la auditoria contempla varios aspectos desde financieros y de obra, hasta de reglamentos y administrativos, lo que involucra prácticamente todas las direcciones de Jumapa.

“En cuestión de 3 años es un mundo de información. Tenemos varios apartados no sólo es en la parte de obra, también es de parte de las finanzas, de organización y en la parte de obra pública En lo particular en el ejercicio 2018 sobre todo se ejercieron recursos por 48 millones de pesos que no tenían un presupuesto, que no estaban programadas su erogación en el presupuesto de egresos, entonces eso generó que hubiera un problema en el ejercicio 2019”, señaló el funcionario.

Hace unas semanas la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso local aprobó que se realice una auditoría a la Jumapa, del periodo de 2016 a la fecha.

En noviembre del año pasado, se dieron a conocer varias fueron las irregularidades que el Consejo Directivo de Jumapa detectó del 2015 al 2019 dentro del organismo, lo que motivó a la alcaldesa Elvira Paniagua Rodríguez respaldar la solicitud y pedir al Congreso una auditoria por parte de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG).

Entre las irregularidades financieras detectadas alcanzarían los 56.7 millones de pesos por concepto de obras sin justificación técnica, concepto de obras estimados y autorizados, conceptos fuera de catálogo sin trámite y sin respuesta, así como aplicación de penalizaciones, falta de pago de algunas estimaciones, falta de finiquitos, falta de cierres administrativos, por mencionar algunas.

De manera general el director de la JUMAPA, Mauricio Michaca Tapia, señaló que se tiene registrados pagos por 48 millones de pesos por ampliaciones y finiquitos de contratos de obras que datan del año 2016, además se tiene un pasivo de 8 millones de pesos que deberá cubrirse el próximo año.