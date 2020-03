Sufren comerciantes de la tercera edad por la cuarentena

Anna Maciel

Irapuato.- Las señoras Luz María y Soledad son vendedoras ambulantes de la tercera edad de donas y panes, señalan no saben hacer uso de las redes sociales pues nunca habían tenido la necesidad de vender por internet sus productos, temen que la situación económica por el Covid-19 les pegue muy duro, ya que ambas con el sostén en su hogar.

Ambas señalaron que les gustaría aprender más sobre el uso del internet y las redes sociales, para poder anunciar sus productos, que estarían dispuestas a llevar a domicilio, para de esa manera no perder ningún ingreso, indicando que necesitan el apoyo de la dirección de Mercados, para que les autorice sus permisos.

“Alguna capacitación pues no estamos exentos a los cambios a la nueva educación que debemos de tener con los cambios, en el trato de la gente y cambios de la economía, nos gustaría un curso de redes sociales nos ayudaría mucho para aprender a vender”, dijo Soledad.

“Yo estoy sola, tengo que pagare renta, tengo que pagar luz, tengo una niña que depende mí y tengo que trabajar para mí también. La niña es mi nieta y depende mi por ciertas circunstancias, ahorita tiene ocho años, ahorita no la saco y pues mi hijo con el que vivo ya los suspendieron en el trabajo de Honda, por lo mismo del virus”, comentó María.

Sin apoyo

Soledad, que está por llegar a los 60 años de edad, manifestó sentirse impotente ante las circunstancias que han ocurrido, ya que además de que la dirección de Mercados les pone muchos peros y multas, siente que hacen falta apoyos a los comerciantes y más en esta temporada.

“También soy vendedora ambulante y vendo donas, dulces, papas, y en ocasiones paletas, uno está consciente de que la problemática de la epidemia, pero nosotros que no tenemos los 65 años y más pues no recibimos otro dinero más que el ganamos al día. Por ejemplo, ahorita nuestras ventas han disminuido a casi nada, ya que no hay nadie en la zona centro”, informó.