Sufre ISSSTE espera ‘cardiaca’ por recortes al sector salud

Reconoce el delegado estatal que Guanajuato, Primo Quiroz Durán, que la institución enfrenta complicaciones para brindar atención a pacientes que presentan enfermedades complejas como el cáncer

Cecilia Cornejo

Celaya.- La delegación del ISSSTE en Guanajuato enfrenta complicaciones para brindar atención a pacientes que presentan enfermedades complejas, como el cáncer. Esto lo declaró Primo Quiroz Durán, quien tiene a su cargo la instancia en el estado.

Los pacientes de tercer nivel son aquellos que requieren tratamiento continuo, medicamentos especiales, atención quirúrgica, entre otros, son quienes requieren atención especializada, que no se da en cualquier clínica. Es precisamente esta población la que ha tenido complicaciones para recibir atención.

A pesar de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) tiene un 95% de abasto, el 5% que falla es precisamente el que se le provee a pacientes del área de oncología, que representa medicamentos muy costosos.

Lo que sí se tiene asegurado es el rubro de los viáticos para estas personas que deben trasladarse a hospitales de alta especialidad para recibir su tratamiento, el dinero llegó esta misma semana, antes de la fecha límite que era el 30 de marzo.

El delegado también explicó que los servicios subrogados también están teniendo complicaciones por cuestión de presupuesto, esto afecta la realización de estudios de apoyo, auxiliares de diagnóstico; de laboratorio o radiodiagnóstico, que son los que no puede hacer el Instituto y debe contratar aparte.

“Al tercer nivel en León de especialidades le está pegando la cuestión en torno al presupuesto y nos estaban mandando a los pacientes para que se subrogaran los servicios”. En días pasados se llevó a cabo una reunión en la que resolvieron y aseguraron el restablecimiento de estos servicios.

Les ‘pegan’ los movimientos federales

Desde hace un par de semanas se rumoraba que el ISSSTE en Celaya no tenía dinero ni para comida en el hospital, el delegado aseguró que no es del todo cierto, ya que se tuvo un problema para brindar alimentos a los empleados el fin de semana pasado, pero esta no es una obligación del instituto; a quienes debe otorgarlos nunca los dejó de dar y ya se regularizó el servicio.

“El sector salud es uno de los sectores que hemos escuchado va a sufrir cambios importantes, estamos en espera de eso”, expresó el delegado, quien aseguró que por su parte y para minimizar cualquier eventualidad, han hecho un diagnóstico claro y las solicitudes pertinentes para que cuando empiecen a bajar los recursos estos sean bien aplicados.

