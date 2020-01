Sufre casa de ancianos por carencias económicas

Nancy Venegas

Irapuato.- La casa hogar para ancianos La Paz enfrenta uno de sus peores momentos económicos, dijo la directora de la institución, María de la Paz Zúñiga.

Informó que, a diferencia de hace 8 años, el registro de benefactores disminuyó. En promedio mensual se necesita al menos 130 mil pesos para cubrir los gastos de operación y sueldos de los colaboradores. Mantenimiento en cuartos, espacios comunes, sillas de rueda, alimentos, artículos de limpieza, tela para elaborar sábanas es lo que necesitan en el asilo para garantizar la buena atención de los 65 adultos mayores.

“Hace 8 años cuando estuve aquí por primera vez la lista de benefactores era más amplia, de entonces a ahora se redujo, por lo menos 10 personas ya no nos pudieron apoyar, algunos fallecieron y otros nos comentaron que ya no están en posibilidad de apoyarnos, sí requerimos mucho del apoyo para mejorar la casa que ya es una construcción antigua y atender a nuestros 65 abuelitos”, comentó la directora de la casa hogar La Paz, María de la Paz Zúñiga.

Actualmente el asilo es el hogar de 65 personas mayores. Ahí comen, se asean, reciben sus tratamientos y terapias. El costo promedio mensual para cubrir los gastos de energía eléctrica, agua, luz, teléfono, alimentos y los sueldos de los 25 colaboradores, entre chofer, tres jardineros y personal de apoyo para la preparación de alimentos, aseo, lavar y planchar la ropa y asistir a las personas de edad avanzada, es de al menos 130 mil pesos.

“Los familiares de 20 abuelitos nos apoyan con una mensualidad que va desde los mil hasta los 3 mil, no hay una cuota fija, es de acuerdo a sus posibilidades, tenemos el apoyo del DIF estatal y municipal, de la central de abasto que nos apoya con las verduras, y de algunas personas de buena voluntad que nos donan aceite, azúcar, pero no es suficiente, tenemos muchas necesidades, tenemos muchas sillas de ruedas descompuestas, necesitamos unas 20 sillas de ruedas o que nos apoyen para mandar a arreglar las que ya no sirven”, dijo la directora del asilo.

Algunos de los adultos mayores padecen enfermedades crónicas como diabetes, María de la Paz Zúñiga comentó que una parte de ellos recibe sus medicamentos de lo que era el Seguro Popular, pero otros 15 abuelitos carecen de documentos oficiales, fueron llevados por el DIF local a la casa hogar La Paz y al no contar con acta de nacimiento o CURP fueron excluidos de este programa de salud, la directora debe comprar sus tratamientos.

La lista de necesidades -agregó la directora- es larga. El paso del tiempo se evidencia en las paredes de las habitaciones de los ancianos, las goteras tienen meses sin recibir atención.

“Se ocupa todo el mantenimiento, no sabemos un presupuesto, pero estamos seguras que es costoso. Necesitamos detergente, cloro, pinol, escobas, cubetas, todo lo que son artículos de limpieza y sobre todo que vengan a convivir con nuestros abuelitos, estamos abiertos a las visitas en horario de 10:00 a 18:00 horas”.

