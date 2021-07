Staff Correo*

Guanajuato.- El skateboarding debutó este 2021 como deporte olímpico. El japonés Yuto Horigome, el brasileño Kelvin Hoefler y el norteamericano Jagger Eaton fueron los primeros patinadores en un podio.

La japonesa Funa Nakayama de 17 años se colgó el bronce, mientras que con sólo 13 años, su compatriota Yuto Momiji Nishiya y la brasileña Rayssa Leal se llevaron el oro y la plata.

Trece años es la edad de Alonso, skater leonés que se subió por primera vez a una patineta a los 5 años, “antes sólo patinaba, no hacía trucos. Lo dejé un tiempo, pero hace como año y medio no lo he dejado”.

Manuel, originario de Celaya, tiene 15 años y aprendió observando a su hermano y sus amigos, “a mí no me enseñaron, no me dijeron cómo hacerle ni así. Yo pues le intenté por mi voluntad y hasta que saliera”.

Piden espacios

La inclusión del skate en las olimpiadas motiva a estos jóvenes que se deslizan con habilidad en los pocos espacios que hay en sus ciudades.

Ganador del concurso que promueve el Instituto de la Juventud, Alonso agradece que las autoridades abran espacios para practicar esta disciplina. León cuenta con alrededor de 10 Skate Parks, en Parque Hidalgo, Delta, Satélite, Chapalita, y otros, pero ¿qué es lo necesitan para practicar al 100%?

“Skate Parks en zonas no tan alejadas y tan peligrosas, porque luego lo hacen en barrios muy peligrosos y pues ya vas saliendo de allá o te asaltan o está muy difícil regresarse y así. El Ilamas, está muy bonito y todo pero la zona la verdad sí está fea. De hecho tengo un amigo que ya no ha podido patinar porque le quitaron la patineta.

Manuel practica en la pista de la deportiva Miguel Alemán Valdés. Ambos jóvenes coinciden en que para construir estos lugares, se debe consultar a los propios patinadores.

Alonso considera que muchas rampas no son adecuadas, “tienen curvas, baches, o los tubos están muy grandes o muy pequeños, cosas que interrumpen a la hora de patinar”.

El futuro del skateboarding en México

Los dos chicos celebran que los Olímpicos de Tokio reivindiquen el skateboarding. No es un simple hobby, no es una actividad de un sector relegado de la población, es una disciplina y hasta un arte, en el que cada vez más niñas y niños alrededor del mundo incursionan.

“Antes no había tanto apoyo, lo chido es que ya lo tomen como un deporte en serio, antes visto como un juego”, señala Manuel.

Sin embargo, Alonso cree que en México aún falta camino por recorrer; faltan, sobre todo, patrocinios: “Hay gente que es muy buena, pero no tiene tabla, por esas cosas no hay tantas oportunidades”.

Ambos están dispuestos a seguir practicando para ser los mejores de su ciudad, el estado, y lo que venga. “Sí me veo con un patrocinio”, concluye Alonso.

