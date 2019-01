Sueña rescatista con un ‘santuario perruno’

Una mujer que convirtió su hogar en un refugio refirió que ya se encuentra en pláticas con el alcalde para trabajar en conjunto

Onofre Lujano

Acámbaro.- Alejandra Segura Sánchez, rescatista independiente de animales de la calle, sueña con fundar un santuario de perros, gatos y otros animales. Actualmente ha convertido su casa en un verdadero refugio de animales; ahí se pasa las horas atendiendo a los canes desde pequeños, o recién nacidos, porque le han ido a dejar a sus puerta camadas de perritos.

La mujer tiene 17 años haciendo este tipo de labor, sin recibir nada a cambio, con ayuda a veces de voluntarios como Mayra Quintana y sus hijas, que le apoyan.

Cuenta que esta labor surgió cuando era niña, “siempre he tenido mascotas, mi mamá me compró un conejo y después un tío me regaló una tortuga”.

Desde hace cuatro años en su hogar ha formado un grupo de perros de más de 40 canes de diferentes razas, todos en cuestión de resguardo.

Pero va más allá: la idea es poner un ‘Santuario perruno muerde patitas’, afuera de la ciudad, “ya estamos en pláticas con el alcalde, Alejandro Tirado Zúñiga, para que nos puedan prestar en comodato la perrera que se ubica enfrente al estadio de futbol ‘Salvador Rangel Mendoza’, finaliza.

