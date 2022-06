Los sueldos de 20 alcaldes de Guanajuato están por encima de lo que corresponde, Silao es el de mayor sueldo, pero el 3ro en porcentaje excedente

Óscar Jiménez/ Karla Silva

León.- En Guanajuato hay 20 presidentes municipales que han desatendido la última recomendación de sueldos que emitió el Congreso de Guanajuato. Estos mantienen una percepción mayor a la que deberían tener, de acuerdo con el tamaño de la población que gobiernan.

Entre ellos destaca el caso del alcalde morenista de Silao, Carlos García Villaseñor, quien tiene un sueldo bruto de 180 mil 324 pesos. Esta cifra significa una diferencia de 61 mil 863 pesos más de lo que recomienda el Poder Legislativo. Sueldos de alcaldes de Guanajuato

Lo anterior conlleva una mayor relevancia al considerar que el presidente Andrés Manuel López Obrador, también de Morena, gana un total de 166 mil 532 pesos brutos. Así lo indica el portal Nómina Transparente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En el caso de los regidores, se observa una situación similar, pues el Congreso de Guanajuato estableció que sus percepciones deben fijarse en 53 mil 306 pesos al mes. Sin embargo, su sueldo es de 82 mil 105 pesos –una diferencia de 28 mil 799 pesos—.

El de mayor sueldo y el de mayor diferencia

Si bien, el de Silao es el presidente municipal que más gana en todo el estado, no es el que tiene mayor porcentaje de diferencia. En cambio este puesto corresponde al alcalde de San Diego de la Unión, Juan Carlos Castillo Centeno, él percibe un 55.3 por ciento más en comparación con el sueldo recomendado por el Congreso del Estado.

El segundo con mayor porcentaje de diferencia es Leonardo Solórzano, alcalde de Pueblo Nuevo por el partido Movimiento Ciudadano (tiene un excedente del 53.3 por ciento). Sueldos de alcaldes de Guanajuato

Bien ‘consentidos’ desde hace una década

Por otra parte, en el gobierno silaoense se ha presentado esta ‘sobre-recompensación’ desde hace tres administraciones. Desde el trienio 2012-2015 el alcalde Enrique Benjamín Solís Arzola ganaba 150 mil pesos, más de 70 mil de lo recomendado por el Congreso local.

Así lo heredó a la siguiente administración del panista de Juan Antonio Morales Maciel, y tuvo un cambio en el periodo de 2018 a 2021. Por su parte, el alcalde José Antonio Trejo Valdepeña presentó una solicitud para reducir la remuneración en la alcaldía y alinearse de esta manera con la recomendación del Poder Legislativo… aunque no se ‘emparejó’.

Si bien, el sueldo para el alcalde de Silao en 2020 se fijó en 147 mil 054 pesos, convirtiéndose en el segundo alcalde (después del de León) con mayor paga a nivel estatal.

Más tarde, en 2021, su salario disminuyó aun más, hasta los 95 mil 631 pesos brutos para el alcalde. Sin embargo, dos años después, la nómina se incrementó a casi el doble de lo estipulado con anterioridad.

Otros con ingresos ‘jugosos’

Además de Silao, existen otros 19 municipios que les han ‘permitido’ a sus alcaldes gobernar con un ‘sobre-sueldo’.

Entre estos, destaca el gobierno de Abasolo, donde a su alcaldesa, la priista Rocío Cervantes Barba se embolsa 121 mil 873 pesos al mes. Es decir, más de 30 mil pesos extras de lo recomendado por el Congreso del Estado.

Así mismo, en esta condición están los alcaldes de San Diego de la Unión y Tierra Blanca, Juan Carlos Castillo Cantero y Rómulo García Cabrera, respectivamente, y quienes perciben 26 mil 779 y 21 mil 185 pesos más de lo sugerido por el Poder Legislativo.

¿Cuánto gana cada mandatario?

Villagrán es el único municipio que no ha cargado el tabulador de sueldos correspondiente al primer trimestre de 2022 a la Plataforma Nacional de Transparencia.

Niega tener súper sueldo

El alcalde Carlos García Villaseñor consideró que los sueldos de los presidentes deben determinarse acorde al tamaño y a la actividad de los municipios. Además, se descartó como el alcalde con mayor percepción en el estado de Guanajuato.

Al ser entrevistado, aseguró que en cumplimiento a su promesa de encabezar una administración con transparencia, su sueldo íntegro se encuentra publicado en la página oficial del Municipio. “El 100% de lo que yo gano está reflejado en la nómina, no está nada por abajo del agua. Siempre dijimos que iba a ser una administración transparente, así está”.

Con ello expuso que después de impuestos mensualmente se le depositan aproximadamente 100 mil pesos. También negó recibir otra clase de beneficios: “Eso es todo lo que recibo…recibo la gasolina en que se mueve mi vehículo, y se acabó, no más”. Desde el comienzo de su trienio rechazó adquirir un nuevo vehículo de motor, como sí lo hicieron otros alcaldes.

Defiende labor en Silao

Al mismo tiempo dijo que el cargo que desempeña, representa tener bajo responsabilidad un Ayuntamiento: “De estar todo el día con la gente de frente. Creo que el alcalde, al final del día, es la autoridad más cercana que tiene un ciudadano común y corriente… Yo no estoy muy de acuerdo en que se tase a Silao simplemente por los 200 habitantes”.

Por esta razón, comparó a Silao con Cortazar en cuanto a su población, pero destacó que “en Cortazar no se genera el 56% de las exportaciones del estado, el mayor PIB, no vienen 120 mil personas todos los días a trabajar (como en Silao)… no creo que yo sea el que cobra más… porque hay municipios en el corredor industrial, que deben cobrar mucho más que yo”. Sueldos de alcaldes de Guanajuato

Tras ello, defendió que actualmente tiene el mismo sueldo que al cierre de la pasada administración, pues este año no sufrió incremento.

“Alguna vez tocamos en el Ayuntamiento la necesidad de bajar los sueldos, todo el Ayuntamiento decidió que se mantuvieran igual… lo que sí yo pedí fue que todo lo que son compensaciones, gratificaciones, estén incluidas en el recibo de nómina”.

Finalmente, se le preguntó si tiene la disposición de ajustarse a la recomendación de percepción emitida por el Congreso del Estado, García Villaseñor dijo que se trata de una decisión del Ayuntamiento debido a la autonomía municipal.

“Sí fuese necesario yo creo que lo analizaríamos en la siguiente sesión de Ayuntamiento para ver qué es lo que decide”, agregó.

