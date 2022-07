La subvariante de Covid ya representa cerca del 59% de los casos registrados en el país, dio a conocer el infectólogo Juan Luis Mosqueda

Fernando Velázquez

Guanajuato.- El infectólogo Juan Luis Mosqueda pronosticó que difícilmente alguien se salve de infectarse en la nueva ola de covid-19. Esto ya que la subvariante de ómicron que predomina en México, la BA.5, es más contagiosa que las previas. Además, escapa a la inmunidad que confieren las vacunas o el haber estado infectado previamente.

De acuerdo con la jefa del Laboratorio de Genética Molecular en la UNAM, Laurie Ann Ximénez-Fyvie, la subvariante de Covid BA.5 ya representa cerca del 59% de los casos registrados en el país.

En entrevista, Mosqueda proyectó que, a corto plazo, la subvariante de Covid terminará por sustituir al resto de las subvariantes, e indicó que otra de sus características particulares es que provoca síntomas como tos y diarrea.

Sin embargo, resaltó que si bien ómicron BA.5 esquiva la inmunidad que se logra tras haber enfermado o recibir la vacuna antocovid, esta última sí sirve para evitar terminar hospitalizado o muerto por el coronavirus.

Además, informó que las farmacéuticas Pfizer y Moderna ya trabajan en el desarrollo de una vacuna bivalente. Es decir, que no solo contenga el virus detectado en Wuhan, China, sino también la subvariante más reciente para así ser más efectiva, aunque subrayó que tienen en contra el factor tiempo.

“Yo creo que es una buena idea. El lado malo es que seguramente para cuando la desarrollen, la aprueben, la apliquen. Ya habrá una nueva variante y entonces se vuelve un cuento de nunca acabar, no se le ve fin a esto”, dijo.

Por lo anterior, el también director del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío (HRAEB) señaló que mientras toda la ciudadanía no comprenda la importancia de usar correctamente el cubrebocas y evitar aglomeraciones en espacios cerrados, el coronavirus seguirá evolucionando.

“No hemos aprendido, la gente sigue amontonándose en lugares cerrados, es algo que ya no deberíamos hacer. No digo que no se hagan reuniones o no vayan a restaurantes, pero ya no puedes hacer cosas multitudinarias en lugares cerrados, o por lo menos cuidarnos en los momentos más críticos”, dijo.

Llega quinta ola de contagios a Guanajuato

Guanajuato se encuentra en una quinta ola de contagios con un acumulado actual de 13 mil 80 casos activos de COVID-19. Mientras tanto, otros 933 casos que se encuentran en investigación.

Hasta el momento 15 mil 115 guanajuatenses han perdido la vida a causa de esta enfermedad desde que comenzó la contingencia.

Además, en este momento la positividad es de cerca del 70 % del total de muestras que son tomadas en los 46 municipios. Es decir, 7 de cada diez personas que se realizan una prueba están resultados positivos.

Cabe resaltar que en el estado se tiene un registro de 2 mil 021 casos nuevos hasta el momento y dos defunciones. Mientras tanto, 11 municipios registran 10 mil 600 de los casos activos, lo que representa el 81%.

Además, explicó que se reporta el 6.08% de ocupación hospitalaria y la ocupación de 11 camas con ventilador.

