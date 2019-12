Subirá costo de trámite para empresas de seguridad

El alcalde explicó que el incremento no es oneroso, ya que se trata de un procedimiento anual para estas compañías

Nancy Venegas

Irapuato.- Al menos 4 mil 500 pesos pagarán los propietarios de empresas de seguridad privada para regularizarse en el Municipio, la medida entraría en vigor a partir del 1 de enero del 2020.

El alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez, confirmó que con la actualización de este trámite por el que se pagaba 1 mil 100 pesos, apenas se recuperan los gastos administrativos de este proceso.

Entre las propuestas para la Ley de Ingresos del siguiente año, la Administración local sugirió que los trámites para la regularización de empresas de seguridad se incremente de mil a 4 mil 500 pesos.

“Se va a incrementan aquellos rubros donde ni siquiera se alcanza a pagar el papel y la fuerza humana que se utiliza para ello, las empresas de seguridad pagaban una cantidad mínima para su inscripción, lo que estamos haciendo es que regularizando como la ley lo señala. Nosotros debemos ser los primeros corresponsables en revisar la documentación y el permiso final lo da el estado”, dijo Ortiz Gutiérrez.

Jaime Morales Viveros, síndico del Ayuntamiento, explicó que la carga administrativa para el registro de estas empresas, implican para la Administración local una carga administrativa pesada, pues se deben revisar bromosos expedientes.

“Pasan por muchas dependencias, por el Ayuntamiento y ni siquiera, prácticamente, se está recuperando el costo del papeleo”, explicó el mandatario.

El presidente municipal insistió en que el aumento no es considerable, puesto que este proceso, se lleva a cabo sólo una vez al año.

“Lo que queremos no es lucrar con los trabajos del Municipio sino que por lo menos se saquen los gastos. El Rastro, por ejemplo, no se sacaba ni lo que equivale una matanza, ni el sueldo de la persona que lo hacía, (…), el tema de impuesto predial, se hacen tablas modernas acordes al tamaño de la propiedad, queda a la defensa de las clases populares, que si bien hay un incremento pequeño, no les afecta en el bolsillo. Lo que debe entender la gente es que nosotros lo que hacemos es usar el recurso público y con eso hacemos las calles, andadores, ponemos las luminarias”, dijo.

