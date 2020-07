Subestiman salmantinos al Covid19, continúan realizando actividades no esenciales en pleno semáforo rojo

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Mientras los casos de Covid19 en el municipio van en aumento y han sobrepasado los mil contagios registrando hasta 38 pacientes en 24 horas, aún existen personas que subestiman la enfermedad y realizan actividades que son restringidas, como es el caso de partidos de futbol en los llamados “Campos Nuevos”, donde los asistentes hacen caso omiso de las medidas sanitarias.

Vecinos de la zona denunciaron que en este espacio deportivo ubicado entre las colonias Constituyentes y Constelación se continúan realizando partidos de futbol durante los fines de semana, mismos que son organizados por personas ajenas a la “Liga Salmantina de Futbol” que utiliza estos campos y mantienen suspendidas su actividad por la pandemia.

“La liga suspendió sus partidos desde hace más de dos meses y al principio se mantuvieron los campos sin actividad, de repente se empezaron a ver dos o tres personas, luego fue en aumento y ahora ya se organizaron partidos y las personas andan como si nada”, señaló José Jorge Cervantes, colono aledaño a este lugar.

En estos partidos se congregan familias completas, entre ellos adultos mayores, quienes pertenecen a uno de los grupos vulnerables por la pandemia del coronavirus, lo más grave señalan los vecinos del campo deportivo, es que la mayoría de los asistentes no utilizan cubre bocas y no respetan la sana distancia.

“No es posible que muchos de nosotros estemos cuidándonos, no saliendo de casa más que a lo indispensable o porque tenemos que trabajar, y otras personas muestren su irresponsabilidad y todavía se burlen si se les llega a decir algo al respecto, los casos de la enfermedad han empeorado y parece no importarles o que ellos son inmunes, pero estamos hablando de que no solo serían ellos, sino todas las personas con las que conviven”.

Hasta el reporte del sábado 25 de julio, Salamanca registraba mil 21 casos de Covid19 (982 por transmisión comunitaria) y 48 personas fallecidas por la enfermedad, y en el mes de julio se dispararon los contagios en un 100% al contabilizar 505 casos al inicio de este mes.

