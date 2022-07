Luego de dos años en los que el sector salud se concentró en el covid-19, ahora se notan aumentos de enfermedades como varicela y hepatitis

Óscar Jiménez

Guanajuato.- Algunas enfermedades prevenibles por vacunación tuvieron un descenso en la cantidad de casos registrados los últimos dos años, como un efecto colateral derivado de la atención y priorización de la pandemia de coronavirus en el país.

Sin embargo, esta tendencia se acabó, y algunas patologías como la varicela, hepatitis y otras, vuelven a significar focos de contagio importantes en Guanajuato.

El Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud, correspondiente a la semana del 3 al 9 de julio, exhibe que la tos ferina, meningitis tuberculosa, varicela, hepatitis vírica A, entre otras enfermedades llegaron incluso a triplicarse en comparación con el mismo periodo de 2021.

Esta situación se debe a que el año pasado se dejaron de atender situaciones que no representaban una prioridad como enfermedad de vías respiratorias. Además, los ciudadanos preferían no acudir a los hospitales para evitar contagiarse de covid-19.

De esta forma, al ser tratadas en casa, la transmisibilidad disminuyó. Pero comenzó a aumentar luego del regreso a clases, la convivencia y el no cumplimiento de la vacunación en menores.

“Entre 2020 y 2021, se originó un silencio epidemiológico debido a la situación del covid-19. Realmente iba al hospital quien tenía sospecha de covid, pero quien tenía otra enfermedad y por el temor de que se fueran a contagiar, mejor se quedaba en casa. Eso originó un subregistro o un silencio epidemiológico en el resto de las enfermedades”, explicó la jefa de epidemiología de la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG), Fátima Melchor Márquez.

Persona con varicela. Foto: Especial

“Ahora que el covid-19 es endémico, o que estamos más acostumbrados a convivir con él, se empieza a recuperar la cantidad de diagnósticos o de personas que acuden a las unidades por otras causas distintas a covid-19. Por ello parecería que hay un brote, un incremento o algo, cuando en realidad estamos regresando a la tendencia”, añadió.

La especialista lamentó que actualmente padecimientos como la hepatitis o la varicela no cuentan con vacunas que puedan ponerse a través de los centros de salud pública como parte de los programas de vacunación básica y que se incluyen en las cartillas.

Sólo se puede acceder a estas vacunas por medio del ámbito privado. O en el caso de los niños, mediante su estancia en las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Por esta situación, cientos de menores no son inmunizados contra estas enfermedades. Esto provoca que se establezca un alza de contagios -y mayores peligros- en el sector.

Gráfico sobre la hepatitis. Foto: Especial

Niveles dentro de ‘la normalidad’

A pesar del incremento estadístico de casos en 2022, las cifras no reflejan un principio de preocupación para las autoridades de salud. Esto debido a que los registros son muy similares a la tendencia que se tenía en 2019, antes de la pandemia de coronavirus.

“Estamos dentro del comportamiento habitual en el promedio de los últimos cinco a siete años, en realidad no estamos teniendo un comportamiento fuera de lo esperado”, aclaró Melchor Márquez.

Las únicas formas para combatir este registro superior de casos de algunas enfermedades es cumplir con la inoculación. Incluso, en medida de lo posible, a través del sector privado.

Pero, sobre todo, utilizar los cuidados de higiene (establecidos, incluso, para covid-19) y que impactan con los diferentes tipos de enfermedades transmisibles. Estas son: lavado de manos, gel antibacterial, y precaución ante síntomas. Todo esto puede significar evitar el incremento de otros contagios.

“No hay que llevar a los hijos a la escuela si tienen algún síntoma. (…) No hay que exponerlos, más bien fortalecer todas las medidas de prevención”, reiteró.

“Todos nos quedamos con la idea de que en el hospital hay covid-19 y me voy a contagiar, pero esto ocasionó el subregistro en los últimos años. Si a nosotros nos preguntan, no vamos a decir que no hubo, sino que existió un subregistro, y estamos recuperando”, concluyó.

Incremento de enfermedades en Guanajuato

Estas son las enfermedades que incrementaron en Guanajuato

Varicela

Enfermedad infecciosa y contagiosa, causada por un virus. Se caracteriza por la aparición de una erupción de vesículas que invaden la piel de todo el cuerpo, provocando una intensa picazón. Las vesículas acaban transformándose en costras que caen al secarse.

Hepatitis A

Inflamación del hígado debida a la infección por el virus de la hepatitis A (VHA). Este virus se propaga principalmente cuando una persona no infectada (y no vacunada) ingiere agua o alimentos contaminados por heces de una persona infectada.

Meningitis tuberculosa

Enfermedad infecciosa bacteriana poco frecuente caracterizada por un cuadro clínico variable. Este incluye manifestaciones tales como cefalea y rigidez en el cuello, parálisis de los nervios craneales, alteración del estado mental y crisis epilépticas.

Virus del papiloma humano

Son un grupo de virus relacionados entre sí. Pueden causar verrugas en diferentes partes del cuerpo. Existen más de 200 tipos. Cerca de 40 de ellos afectan a los genitales. Estos se propagan a través del contacto sexual con una persona infectada.

Foto: Correo

Contagiar a los niños de varicela no es recomendable

La creencia de que es conveniente dejar que los niños se contagien de varicela “es aventurada”, porque hay un 3 o 4 por ciento de posibilidades de que la enfermedad se vaya al cerebro, provoque meningitis o alguna otra situación que los puede llevar a fallecer.

“A mayor edad, los cuadros son más aparatosos. Presentan fiebre más alta, las ronchas con mayor comezón, entre otras cosas”, advirtió la jefa de epidemiología de la SSG.

