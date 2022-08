A dos días de los ataques que acabaron con la vida del subdirector de Seguridad de Valle de Santiago, el Ayuntamiento habla al respecto

Luis Telles

Valle de Santiago.- Dos días después del asesinato del subdirector de Seguridad de Valle de Santiago y una oficial, el Ayuntamiento lamentó y condenó el hecho. Asimismo, aseguró que cooperarán con la Fiscalía General del Estado para dar con los presuntos responsables y esclarecer el hecho.

Por su parte, la ciudadanía expresó su molestia ante el hecho y exigió justicia para Víctor González y Emma Santoyo, los elementos asesinados.

Lee más sobre el caso: Asesinan al subdirector de seguridad de Valle de Santiago

A través de un comunicado de prensa, el gobierno de Valle de Santiago emitió su postura por los ataques que cobraron la vida de la elemento Emma Santoyo. Asimismo, del comandante Víctor Gonzalez, ocurridos el sábado pasado contra ambos miembros de la Comisaría de Seguridad Pública.

“Compañeros con quienes nos unimos al dolor y pena que embarga a sus Familias, a quienes les hacemos llegar nuestro apoyo y solidaridad”, dice el texto. En este, además, reprobaron “acciones como esta”, pues “en Valle de Santiago, gobierno y sociedad trabajan para mejorar las condiciones de vida”.

Bajo este contexto, aseguraron que realizarán “lo que esté en nuestras manos” para colaborar con la FGE Guanajuato en las investigaciones. Así, se espera el pronto esclarecimiento de los hechos.

“En este sentido y respetando el marco de nuestras atribuciones y competencias, reiteramos el compromiso por realizar acciones de prevención, atención y combate a los delitos. Esto, para detener y presentar ante la justicia a las y los generadores de violencia”, concluye.

Ciudadanía expresa disgusto por asesinato del subdirector de policía

Foto: Luis Telles

Mientras tanto, en Facebook, se precisa que el subdirector de Seguridad Pública, Víctor González, “fue de los pocos policías que se ganaron respeto. Según expresan usuarios, fue un policía que trabajó para que la gente volviera a creer en la policía de Valle de Santiago.

“Estaba para servirnos y no para jodernos. Era cercano a la gente, porque todos los días se daba respuesta a las demandas y señalamientos de la ciudadanía”, precisan y agregan:

También lee: Ataques contra policías se recrudecen en Guanajuato; van 25 asesinados este año

“Ahora que te vas de este mundo, quiero que sepa públicamente la banda que me sigue que ya no creo en la autoridad. No incito a la desobediencia, pero de mi parte no habrá tolerancia para ningún acto de abuso de autoridad. (…) Al final de cuentas somos revolución, actitud y poesía. Pertenecemos a una cultura llamada hip hop y más que todo, somos música. De mi parte no hay tregua hasta que todo esto mejore y haya respuestas”.

El texto que comparte un usuario, amigo del comandante asesinado, impactó en la comunidad que espera la justicia para él y la elemento Emma Santoyo.

Sobre el hecho

Foto: Correo

La noche del sábado, se activó la alerta en la corporación de Seguridad Pública. Esto después que llamadas al 911 reportaron que un policía había sido agredido a balazos. Tal ataque se reportó en un negocio ubicado en la salida a Huanímaro, casi frente a una gasolinera.

Al llegar, los policías de Valle de Santiago confirmaron que se trataba de su subdirector. De inmediato, pidieron apoyo de los paramédicos, quienes al llegar solo confirmaron su fallecimiento.

Lee también: Asesinan a mujer policía cuando iba a su casa, en Valle de Santiago

La zona se acordonó y se dio parte a la Fiscalía General del Estado (FGE Guanajuato), quienes tardaron horas en presentarse, a pesar de ubicarse a un kilómetro de la zona.

Víctor González llegó a la Administración municipal que encabeza el alcalde Alejandro Alanís cómo encargado de despacho. Sin embargo, el 8 de enero se le asignó como subdirector, luego que la titularidad de la dependencia la asumiera Pedro Rodríguez Murillo.

Te puede interesar:

ac