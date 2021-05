Subdelegada del Bienestar explota al límite a los Servidores de la Nación

Puedes leer la transcripción del video a continuación:

“Si no valoran su trabajo pues busquen en otro lugar donde les den todas las condiciones, donde ustedes quieren poner condiciones, está es la cuarta transformación y no nada más es una cosa romántica, es trabajo, es chingarle cómo le chinga el presidente… A mí no me van a venir a decir que ya se quieran ir a las 3 porque ya me están esperando, aquí vamos a trabajar al ritmo, si estoy yo vamos a trabajar y si viene otro subdelegado va a ser lo mismo porque tenemos que seguir el ejemplo porque si tuviéramos un presidente como Peña Nieto todavía se los paso, pero el presidente trabaja sábados y domingos, entonces cada quien vea si le conviene al trabajo y si no le conviene lo más lógico, lo mejor, lo más honesto, es que renuncien, porque a mí no me van a hacer cambiar mi forma de trabajar, a mí no me están haciendo daño le están haciendo daño al presidente, si así andamos por la vida vamos a ser personas mediocres que nunca vamos a salir de ahí”

“Si tiene problemas de horarios y ya se tienen que ir, lo más sano es que se vayan, renuncien, busquen un trabajo donde tengan un horario, donde les estén dando todas sus condiciones laborales, yo no soy la mala del cuento, a mí me piden también una meta… A mí no me van a estar presionando con que a qué hora nos vamos a ir, la primera que empiece con que ¿A qué hora nos vamos? Se va a ir, ya no voy a tolerar nada más porque gracias a esas personas que están con que a qué hora nos vamos es que todas se ponen en una actitud bien mala onda con cualquiera que los quiere coordinar o sea ya no quieren pues váyanse de verdad a buscar otro trabajo, hay muchos trabajos en el Oxxo donde quiera, donde las pueden aceptar de acuerdo a sus capacidades, experiencia laboral, estudios, pero aquí no se está exigiendo eso, sólo se exige convicción, compromiso porque supuestamente estamos comprometidos con la cuarta transformación aquí que les pido compromiso”.

“No va a cambiar el trabajo porque ustedes quieren, porque alguien esté de malas y se quiera ir a su casa, el trabajo no va a cambiar porque esta es la cuarta transformación, lo que deberían de analizar son ustedes porque se ven mal con una actitud pesimista, en un proyecto que de verdad me orgullece, trato de animarlos porque estamos haciendo algo que no se hubiera hecho si no estamos nosotros se imaginan que no estuviera el presidente y una pandemia ahí agarran la deuda y endeudamos a México, se hubieran vacunado los familiares de los funcionarios y nosotros al pueblo nos hubieran dejado, hay que hacer cosas extraordinarias”.