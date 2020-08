Subastaran terrenos para obtener recursos para la ciudad

Jessica de la Cruz

León.- La situación laboral para los más de 3 mil meseros que ofrecen servicios a fiestas u otro tipo de organizaciones privadas no será fácil, porque, aunque ya pueden trabajar, por falta de capacitación y certificación de las que brinda la Secretaría de Turismo de Guanajuato en la ciudad, ya se agotaron, así lo dio a conocer Vicente Arenas Mares, quien es jefe de Brigada de Servicios de Meseros Premier.

A finales del mes de julio un grupo de meseros, organizadores y proveedores de diferentes espacios sociales, salieron a las calles a manifestarse, derivado, de que no había trabajo para ellos y exigían que se abriera nuevamente este su sector económico, que son las fiestas sociales principalmente.

Arenas Mares comentó que a unos cuantos días de que esta situación cambió, el problema que se han visto nuevamente afectados este sector laboral, es porque no hay certificaciones para diferentes prestadores de servicios, porque Turismo únicamente ofreció 700 capacitaciones para este sector.

“El gobierno está hablando de una certificación de mesa sana y quien no tenga esa certificación no va poder trabajar, qué pasará con la demás gente, vea hasta dónde nos están orillando (…) este es nuestro trabajo y no podemos decir que ahora ya seremos albañiles u otra cosa porque ya no podemos trabajar”, dijo.

El líder añadió que solamente 3 de los 120 meseros que trabajan con él, lograron una capacitación, y agregó que llevan más de 5 meses sin tener un ingreso económico.