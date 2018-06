Sub 21 avanza a la final

Notimex

Aubagne, fra.- La Selección Mexicana Sub 21 consiguió su boleto a la final del Torneo Esperanzas de Toulon al imponerse 3-1 a Turquía con una buena actuación del delantero Eduardo Aguirre, quien hizo las tres anotaciones.

Nunca me había tocado anotar tres goles, me tocó ahora y muy contento, pero más por el desempeño que mostró el equipo, ese liderazgo que venía mostrando en partidos anteriores, eso me deja más feliz, que el equipo se mantiene en la misma línea”

Eduardo Aguirre, Futbolista mexicano