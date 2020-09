Suárez obtiene nacionalidad italiana

Redacción

Estados Unidos.- El delantero argentino Gonzalo Higuaín arribó este viernes al sur de Florida (EE.UU.) tras ser fichado por el Inter Miami CF, donde también juega el mexicano Rodolfo Pizarro con el que jugará la próxima temporada de la Liga Mayor de Fútbol estadounidense (MLS).

“Una cálida bienvenida a Gonzalo Higuaín, delantero y campeón de talla mundial”, tuiteó desde el aeropuerto de Miami Jorge Mas, uno de los propietarios del club junto con el astro británico David Beckham.

A warm welcome to Gonzalo Higuain, a world class striker and champion.

