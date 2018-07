Streaming Literario crece aceleradamente a nivel mundial

Este nuevo modelo facilita que miles de obras sean disfrutadas en cualquier sitio, y aprovecha los tiempos muertos del usuario para escuchar obras en cualquier momento y poder disfrutar de la literatura de distintos lugares

Notimex

México.- Más de 560 años después, el siguiente paso luego del que Gutenberg dio en la Edad Media, ya fue dado: El Streaming Literario es una práctica común, es una aplicación para dispositivo móvil que permite escuchar, en voz de sus autores o de actores de doblaje, miles de obras, clásicas y contemporáneas.

El streaming es el formato de lectura que más está creciendo a nivel mundial, pues lleva seis años consecutivos con un alza del 20% anual. “Para 2023 se espera que sea la plataforma que más crezca en el planeta, sobre todo en Inglaterra, España, Estados Unidos y México, y supere a las ventas digitales de libros electrónicos”, estima Javier Celaya, director operativo de Storytel para España y Latinoamérica.

Entrevistado por Notimex, explicó que Streaming Literario es una nueva forma de contar historias en moderna forma de audiolibro, la cual da acceso a novelas, cuentos, y todos los géneros literarios. Adelantó que una vez establecido el servicio de Storytel en México, costará alrededor de 200 pesos tener acceso a ese vasto universo literario. “La gente escuchará más de dos mil audiolibros en español de editoriales de renombre en México como Almadía, SM, Arlequín, Grupo Planeta, y muchas más; tenemos varios estudios de mercado, y será en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara donde haremos el lanzamiento”, explicó Celaya.

En México, donde se leen autores de todo el mundo como Isabel Allende (chilena), Gabriel García Márquez (colombiano) y Fernando Savater (español), a la par que mexicanos como Carlos Fuentes, Octavio Paz y Juan Villoro, Storytel va a poner a disposición un catálogo integrado 50% por autores nacionales y 50% de otras nacionalidades. De esa manera, la oferta será mucho más amplia que la de cualquier librería en todo el mundo.

Reconoció que en España, al igual que en México, la mayoría de la población no lee más de uno o dos libros al año, índice de lectura muy bajo si se compara con los que manejan países como Finlandia, Holanda o Suecia. Lo anterior tiene una explicación lógica y natural, pues el ser humano está codificado para escuchar, no para leer. La lectura es un código que aprendimos hace 500 años, pero verdaderamente el cuerpo humano está programado para escuchar, no para leer. “Nos viene una oportunidad nueva en el mundo del libro y la debemos aprovechar”, advirtió.

Entre las muchas bondades que ofrece esta modalidad para acercarse a las obras literarias, científicas y de otras áreas del conocimiento humano, citó el precio accesible, el fácil traslado de cientos de libros en un dispositivo móvil y el aprovechamiento del tiempo libre, o ‘muerto’, que se genera en el traslado de un sitio a otro. Recordó que una vez descargada la aplicación en el celular, durante 14 días el usuario tendrá a su disposición y sin compromiso, todos los libros que desee escuchar, y transcurridos esos 14 días, por el equivalente a unos 200 pesos mexicanos al mes, va a poder escuchar todos los que quiera.

“Hasta hoy, 52% de los usuarios de esa plataforma son mujeres y 48% hombres; el 50% tiene entre 35 y 50 años de edad, y el 35% tiene menos de 30 años.

Por su parte, Myrna Ortega, Secretaria de Extensión y Proyectos Digitales Descarga UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, comentó que los audiolibros no son un fenómeno nuevo, y que en los últimos años el mundo ha vivido un auge de ese formato gracias a las enormes posibilidades que ofrecen los dispositivos móviles y las plataformas on line. “Poemas de Ernesto Cardenal, crónicas de Vicente Leñero o cuentos de Margo Glantz, pueden ser escuchados como alternativa a la lectura en libro de papel”, abundó.

AL