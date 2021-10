Fernando Velázquez

León.- El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, lamentó que el ritmo de vacunación se haya frenado alrededor de un 80%, pero advirtió que quien tiene prisa por aplicarlas es la Secretaría del Bienestar luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmara que esta misma semana terminarían de hacerlo.

Indicó que en los primeros días de la jornada de aplicación de las vacunas Sputnik V para mayores de 18 años se aplicaban cerca de 200 mil por día, mientras que ahora el promedio ha bajado a 35 mil.

Más detalles: Guanajuato: Por baja afluencia, invitan a ciudadanos para acudir a recibir vacuna anticovid

En parte, esto se debe a que personal de la Secretaría del Bienestar “no permitía que fuera vacunada gente rezagada” que buscaba su primera dosis, pero que no pertenecía al rango de 18 a 29 años, según explicó.

Foto: Cristina Muñoz

“Llegaba gente rezagada y ustedes saben quién no les permitía vacunarse. Esas personas ya no están regresando, hay que reconquistarlos; lamentablemente ahí personal de la Secretaría del Bienestar no permitía que se aplicara la vacuna, esas son las consecuencias, ahora están tronándose los dedos porque no se ha vacunado la población”, dijo.

Sin embargo, el funcionario estatal aseguró que la prisa no es por parte de la secretaría a su cargo, sino de la Federación.

“Su prisa es que se vacunen esta semana porque así dijo el presidente (López Obrador), nosotros podemos tomarnos lo que resta del mes para aplicar la vacuna y que no sobre una sola”, declaró en entrevista.

Irapuato luce semidesierto

Foto: Eduardo Ortega

Ejemplo de ello fue Irapuato, donde con una escasa afluencia de personas, este jueves continuó la jornada exprés de vacunación antiCovid en el Inforum. Durante el primer día sólo se aplicaron 10 mil de las 60 mil dosis Sputnik-V.

A diferencia de otras jornadas de inoculación contra Covid-19, el segundo día de vacunación exprés para personas de 18 años o más, que no han iniciado su esquema de vacunación, el Inforum lució semidesierto.

Durante el primer día de esta jornada, personal de la sexta Jurisdicción Sanitaria, aplicó 10 mil de las 60 mil primeras dosis Sputnik-V disponibles.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria VI, José Luis Martínez Cendejas, invitó a la población de 18 años y más que por algún motivo no ha iniciado su esquema de vacunación para protegerse del Covid-19, a que acudan al Inforum.

“En esa ocasión la jornada no es limitativa para habitantes de Irapuato como ha ocurrido en otras jornadas. La invitación está abierta a personas de otros municipios”.

Información en proceso…

ac