“La SSC Irapuato se está cayendo a pedazos, se acabó el espíritu de servicio”, afirmó una de las policías despedidas

Nayeli García y Nancy Venegas

Irapuato.- Tras el despido de cien policías de Irapuato, tanto expertos en el tema de seguridad como los propios elementos afectados, cuestionaron el actuar de la autoridad municipal. Mencionaron que esta acción generó incertidumbre entre la sociedad, y acusaron al Municipio de falsedad. Mientras que la alcaldesa Lorena Alfaro se limitó a llamar a todos los funcionarios de seguridad desplegados en Irapuato a trabajar por la paz.

Extitular del secretariado de Seguridad critica incertidumbre

La falta de claridad sobre el despido de cien elementos de la Policía Municipal genera más incertidumbre que confianza en que las autoridades están haciendo una ‘limpia’ de la corporación, señaló Juan Miguel Alcántara Soria, extitular del secretariado ejecutivo. Él consideró que se dio pauta a generar suposiciones sobre lo que sucede. Afirmó que la realidad es que se tiene una policía debilitada en medio de una disputa por el territorio por parte de los grupos delincuenciales que tienen a la ciudad en una situación de alto riesgo.

“Por no comunicarse con claridad, con precisión, las situaciones que dieron motivo a estas exclusiones, además apoyadas con la Guardia Nacional, que generaron mucho zozobra en Irapuato cuando se vieron alrededor del Cipol tanta Guardia Nacional, eso genera precisamente incertidumbres, temores. Y ahora que dejan fuera a cien elementos, queda la duda de: ¿ahora quién nos va a cuidar?”, dijo.

Juan Miguel Alcántara Soria, extitular del secretariado ejecutivo. Foto: Eduardo Ortega

Alcántara Soria consideró que las autoridades municipales no tienen una comunicación adecuada que permita dar seguimiento a la decisión que tomaron de excluir a una centena de policías y los antecedentes que justifiquen esa decisión. Por ello solo queda la formación de ideas o teorías al respecto.

“No sabemos a ciencia cierta qué elementos tuvieron para justificar esa decisión. Y por otro lado, en la información que generan los propios afectados, se percibe a la mejor una cierta perspectiva de reproche por haber hecho expresiones o manifestaciones de disconformidad con algunas de las actuaciones de los mandos en el pasado. Eso hay que revisarlo con mucho detenimiento”, consideró.

Irapuato está en un “mapa de riesgo”

El experto en seguridad señaló que tanto Irapuato como el estado de Guanajuato atraviesan por un déficit importante de elementos policiales. Recordó que están por debajo de la media nacional en el promedio de policías por cada cien mil habitantes. Esto pese a que Guanajuato es el estado que mejor paga a sus policías, y en el caso de Irapuato también lo hacía, sobre todo en la administración pasada. Así que afirmó que eso se tiene que analizar en el contexto de la situación de alto riesgo que enfrenta el estado.

“Se tendría que ver la lectura de cómo los cárteles, hoy más empoderados que nunca en el país en este narcomilitarismo que estamos viviendo, estos grupos de delincuencia organizada sí se están disputando los territorios cada uno con su respectivos aliados de grupos delictivos locales. Esto tiene a Irapuato en un mapa de riesgo, en una situación de alto riesgo a Guanajuato y a otras entidades en donde estos dos carteles hoy se disputan ferozmente los mercados ilícitos. Y por supuesto que eso atraviesa las búsquedas de lealtades de esa delincuencia organizada en los propios elementos policiales”, puntualizó.

Foto: Eduardo Ortega

Pide explicaciones y claridad

Opinó que las autoridades municipales y sobre todo la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato (SSCI), con las reservas propias que marca la ley, deben de aclarar por qué despidieron a los policías. Esto para que la sociedad pueda justificar o no la decisión y no quedarse con la incertidumbre que generó ver al Ejército Mexicano y a la Guardia Nacional en la Cipol.

“La falta de precisión en las decisiones por un lado y las expresiones de molestias porque algunos de esos afectados señalan que se violentaron sus derechos humanos, que por supuesto también tienen derecho, no nos ayuda a comprender ni la magnitud de problema de fondo dentro de la corporación, ni la justificación o no de la autoridades”, puntualizó.

Finalmente consideró que la eliminación de casi la sexta parte de la plantilla de policías debe de cubrirse a la brevedad con estrategias inmediatas que permitan tener una convocatoria más amplia de aspirantes que quieran ser policías. Incluso consideró salir fuera de la localidad para traer buenos perfiles. Esto ya que no todos están dispuestos a ser policías debido al escenario que se tiene en la ciudad, el estado y el país.

“SSCI se está cayendo a pedazos”: policía despedida

“Si tenemos nexos con el crimen organizado, ¿dónde están las denuncias? ¿Por qué no nos pusieron a disposición de las autoridades ministeriales?”, cuestionó uno de los elementos de la Policía Municipal que la Secretaría de Seguridad Ciudadana dio de baja con engaños. La expolicía dijo quela SSCI se está cayendo a pedazos, y los directivos para justificarse optaron por despedirlos.

‘Ana’ llegó a la Policía Municipal de Irapuato en el 2018, luego de formarse y trabajar durante ocho años en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato (SSPE), pues la oferta de ganar un poco más de sueldo en ese momento y no tener que invertir tanto tiempo en el traslado para sus turnos, la motivó al igual que a otros compañeros de incorporarse a la SSCI; en ambas corporaciones con un expediente limpio.

“Estamos molestos en la forma en que lo hicieron y la forma en la que nos expusieron ante la sociedad y la manera en la que nos encerraron con más de 300 elementos del Ejército y de la Guardia Nacional, en donde se violentaron nuestros derechos y los de varios compañeros que llevaban a sus hijos pequeños”, comentó Ana.

Foto: Eduardo Ortega

“Me voy con las manos limpias”

La elemento aseguró que las autoridades municipales dicen “puras mentiras” para justificar la baja de tantos elementos de la corporación. Descartó que sea un tema de exámenes de control y confianza, primero, porque este año la SSCI tardó en enviar a los policías, y en segunda porque ella lo tenía aprobado, y apenas había ingresado papeles para hacer un nuevo examen.

“Yo me voy de la corporación con mis manos limpias, con la frente en alto. Yo puedo decir que yo nunca tuve que ver nada con ningún tipo de delincuencia ni mis compañeros, porque si nosotros los hubiéramos tenido, ahorita estuviéramos en un proceso penal, nos hubieran sacado de ahí con la Fiscalía (FGE), que es como se hacen las cosas. Sin embargo, no nos supieron dar una explicación. Hasta el momento no nos han dado una explicación de: ‘Tú tienes esto y te encontramos esto’. A mí lo que me dijeron es que no había motivos para darme mi término de comisión, pero que ya se estaba rescindiendo mi contrato y fue todo”, aseguró.

Compartió que durante la administración de Ricardo Ortiz Gutiérrez nunca tuvo problemas. Los mandos, dijo, sabían ser líderes y ejercer una verdadera disciplina policial y el sentido de pertenencia y lealtad. Pero desde que llegó la nueva administración, los policías solo han sido sobajados y engañados. Como una de las primeras señales de esto mencionó la llegada de los exelementos federales, y el rumor de que habría bajas para crear 200 plazas para los ‘fedepales’. Después siguió quitarles el ISSSEG, lo cual significó un duro golpe para la corporación.

“Lorena Alfaro nunca respaldó a los policías”

Ella y otros compañeros, dijo, creyeron que los aumentos a los policías eran por el partido del PAN. Por eso cuando Lorena Alfaro se postuló, pese a que se decía que ella no quería a los policías, la apoyaron en su campaña. Pero con lo que sucedió, dijo tener claro que ella nunca respaldó a los policías; ni a los despedidos, ni tampoco tienen su apoyo los que se quedaron.

“La corporación se está cayendo a pedazos, de que se acabó el espíritu de servicio. Ahorita ya la gente que van a dejar nueva, la gente nueva de la academia es gente que no tiene la camiseta bien puesta”. Y es que señaló que con la nueva administración, la claridad que había en la operatividad se hizo a un lado. Afirmó que todo lo hacían los ‘fedepales’. Después hubo cambios de mandos y se generó mayor incertidumbre en la corporación.

“Un 80% de los policías, sino es que el 100%, estábamos convencidos que J. Reyes iba a hacer algo por la corporación, porque era una persona íntegra, recta, y nosotros pensamos que al estar él como director, ahora sí se iban a hacer respetar nuestros derechos como policías. Porque ya nos habíamos visto sobajados al quitarnos el ISSSEG sin avisarnos. Esto es lo que ha mantenido este gobierno, hacer las cosas sin decir, engañándonos”, señaló.

Lorena Alfaro y el director de la SSC Irapuato, Ricardo Benavides, caminan frente a los policías. Foto: Archivo

Niños también fueron incomunicados

El día que los citaron en el Centro de Integración Policial (Cipol) les dijeron que acudían a una revisión del equipo a cargo. Por ello algunos policías llegaron con sus hijos, dos de ellos de entre dos y tres años de edad, y una niña de 10 años. Comentaron que al ser una revisión rutinaria, tenían pensado quedarse a hacer ejercicio y convivir con sus hijos, pero las cosas no resultaron así.

“Resultó que no, no los dejaban salir a comprarles, eran las 11:00 y desde las ocho que los citaron en la mañana que estábamos ahí adentro que nos metieron, hasta las 11:00 ella les dijo que necesitaba ir a comprarle algo de comer al niño, porque lo único que traía era mamilas y el niño quería comida sólida y no la dejaban salir porque ya todo estaba cercado con los militares”, contó.

La presencia de casi 300 elementos castrenses, para los elementos, si resultó sospechoso, pero dedujeron que se estaba implementado el ‘Operativo Trueno’, pero no temieron, pues aseguran no tener nada que esconder. Pero después vieron como llamaron uno a uno a los compañeros y les quitaron su equipo para después darlos de baja sin explicar motivos.

“Esta administración lo hace todo en base a mentiras. La mentira principal fue llevarnos con engaños a que nos checaran el equipo. Pero la reestructura, la verdad no entiendo en qué puede consistir la reestructura. Una reestructura hubiera sido investigar a fondo las personas que realmente tienen alguna investigación o algo malo, y reestructurar”, indicó.

Foto: Eduardo Ortega

Presentan denuncia colectiva

Compartió que los elementos presentaron una denuncia colectiva ante Derechos Humanos y ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En primera instancia, por la privación de libertad; y en segunda, por la mala imagen que les están dando las autoridades.

“¿La sociedad qué piensa de nosotros? Yo me voy a ir a buscar un trabajo y al momento que diga que fui de los policías despedidos, me van a negar el trabajo por todo lo que están diciendo que teníamos nexos, que trabajamos con el crimen organizado, que fuimos de los peores elementos, por eso nos dieron de baja. Ellos dicen: ‘firma para no tener mancha en el expediente’. Pero la mancha ya me la dieron ellos ante la sociedad”, puntualizó.

La elemento pidió a las autoridades no seguir manchando la imagen de los policías o decir claramente por qué despidieron a cada uno de ellos.

“Si hay alguien que tenga pendiente con la justicia que lo entreguen, pero al resto no lo sigan perjudicando. Después de los años que entregaron su vida para servir a los irapuatenses, algunos con más de 37 años de servicios, no es justo”, concluyó.

Foto: Eduardo Ortega

Alcaldesa llama a trabajar por la paz

La alcaldesa Lorena Alfaro García, hizo un llamado a todas las instancias y funcionarios de los tres niveles de Gobierno encargados de velar por la seguridad e impartir justicia, para sumar esfuerzos y recuperar la paz.

“Yo ya he hecho un llamado a todas las autoridades en materia de seguridad. Por ser un tema multidisciplinario, todos tenemos que hacer la parte que nos corresponde. En este caso, pues tiene que ver con la investigación y la impartición de justicia, así es que el llamado es general para todos y cada uno de los actores, incluyéndonos nosotros como Municipio, tenemos que hacer la parte que nos corresponde”, dijo.

Sostuvo que desde su trinchera y facultades, tanto instancias de Gobierno como sociedad deben participar activamente para la prevención y combate de la violencia. Pues la violencia no terminaría únicamente con el aumento de penas para quienes cometen delitos.

“Es un sistema la seguridad, y todos, para que demos buenos resultados, tenemos que estar actuando en consecuencia, de acuerdo a nuestras atribuciones”, concluyó.

