‘Spiderman’ escala el edificio más alto de Europa

Staff Correo

Londres.- La Policía británica acudió al Shard de Londres tras recibir un aviso a primera hora de la mañana de que alguien estaba escalándolo sin arnés. No arrestaron el hombre.

Las autoridades de Londres recibieron el aviso de que un hombre se encontraba escalando un rascacielos de mil 17 pies, unos 310 metros. Fue confirmado por las fotos y videos que estaban siendo grabados y transmitidos por noticias y testigos. Todos los observantes que contemplaban al escalador afirman que llegó sin ningún tipo de equipo de seguridad a la cima del edificio más alto de Europa occidental.

Uno de los videos fue publicado en Twitter y muestra al escalador subiendo el edificio de 95 pisos conocido como ‘The Shard’. La Policía logró poner al hombre a salvo después de su hazaña y no fue arrestado. Sin embargo, el hecho generó dudas de cómo el escalador logró esquivar la seguridad de uno de los edificios británicos más populares.

No se conoce en la historia ningún otro escalador interesado en el emblemático edificio. En 2017 el ‘youtuber’ conocido como CassOnline subió desde la plataforma de observación a la cima del rascacielos y lo publicó en la red. Otro suceso similar tuvo lugar en 2013, cuando activistas de Greenpeace escalaron el edificio como medida de protesta contra las perforaciones petroleras en el Ártico.

Someone is climbing up The Shard!!! 🤯 pic.twitter.com/4yWG0CZ6Rt

— David Kevin Williams (@DaveKWilliams) 8 de julio de 2019