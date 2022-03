Warner anunció que Soy Leyenda regresa, con una secuela en la que no solo participará Will Smith si no también Michael B. Jordan

Estados Unidos.- Warner anunció la secuela de Soy Leyenda, en el marco del aniversario número 15 de la primera película, así se informó el día de ayer.

La compañía Warner dio a conocer que ya está en planes una secuela en la que Michael B. Jordan acompañará a Will Smith en la continuación de la historia de ciencia ficción que fue escrita originalmente por Richard Matheson.

Soy Leyenda regresa después de 15 años

Por ahora no se sabe quién dirigirá esta película, pero se informó que Akiva Goldsman será de nueva cuenta el guionista.

Una de las sorpresas es que Will Smith también producirá, “Soy Leyenda 2” significará la primera colaboración formal entre Smith y Jordan y también regresarán Alice Braga y Charlie Tahan para tomar parte en la cinta.

Este anuncio llega justo en el 15 aniversario del estreno de ‘Soy Leyenda’, película que se estrenó en el año 2007.

La primera película de ‘Soy Leyenda’, fue un gran éxito, recaudó 585 millones de dólares, sin embargo no fue una película especialmente celebrada.

A pesar de que no se ha dado a conocer la posible fecha de estreno del film ni como tal la trama, esta noticia ha generado un gran interés entre los internautas

