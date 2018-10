Sospechoso de enviar explosivos tendría a Trump como figura paterna

“Este hombre era alguien perdido, que estaba buscando algo y encontró un padre en Trump”, aseveró Lowy, abogado de Miami, quien además dijo que el hombre vive en un mundo de fantasía

Washington, EE. UU.- Cesar Altieri Sayoc, sospechoso de enviar paquetes explosivos por correo a políticos demócratas y a celebridades en Estados Unidos, fue descrito por el abogado de su familia como “un individuo perdido y enfermo”, que tiene al presidente Donald Trump como “figura paterna”.

Sayoc, de 56 años, fue abandonado por su padre cuando era niño y “le dijo a su madre que la odiaba”, narró el abogado Ronald Lowy, a la cadena informativa CNN.

“Este hombre era alguien perdido, que estaba buscando algo y encontró un padre en Trump”, aseveró Lowy, abogado de Miami.

Sayoc, que trabajó como repartidor de pizzas y guardia de seguridad en clubes nocturnos, fue acusado el viernes de varios delitos por la manufactura y envío de bombas caseras al expresidente Barack Obama, a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, a otros demócratas y celebridades opositoras a Trump.

Lowy dijo a CNN que el padre de Sayoc es filipino y su madre italiana. Sin embargo, el es un aficionado al fisiculturismo que abusaba de los esteroides, afirmaba ser de origen estadunidense porque estaba tratando de crear una identidad, que descubrió al estar obsesionado con Trump.

“No parece reconocer la realidad. Vive en un mundo de fantasía”, según Lowy.

“Los signos de la enfermedad mental están claramente ahí’, consideró el abogado, quien representó a Sayoc en cuatro casos criminales anteriores.

Sayoc fue acusado de enviar 13 dispositivos explosivos y se le podría acusar de enviar un dispositivo más a Tom Steyer, un importante donante demócrata. Ese paquete fue interceptado en California, dijeron las autoridades.

Debra Gureghian, administradora de la pizzería New River Pizza & Fresh, en Fort Lauderdale, donde Sayoc trabajó como repartidor durante un año, relató a la prensa cómo Sayoc admitió de manera abierta que era un “supremacista blanco”, que era antihomosexual, y antijudío y “quería purificar a la sociedad”.

Añadió que Sayoc le comentó que como ella es lesbiana, “está deformada”, y que debería ser “puesta en una isla con todos los demás homosexuales y ser quemada”.

“Era antihomosexual, antinegro, antijudío, lo que sea, todo el mundo que realmente no era blanco y no era un supremacista blanco no pertenecía al mundo, eso es lo que solía decirme a mí”, afirmó Gureghian.

Sayoc, quien al parecer vivía en su camioneta, fue arrestado el viernes frente a una tienda de autopartes cerca de Fort Lauderdale, luego de una investigación de cuatro días en la que las autoridades dijeron que lograron obtener una huella digital de uno de los paquetes de bombas y recopilar ADN de otros dos.

En la acusación presentada en su contra, las autoridades enlistaron cinco delitos federales, incluido el transporte interestatal de explosivos, el envío ilegal de sustancias explosivas, amenazas contra expresidentes y otras figuras, comunicaciones interestatales amenazantes y la agresión a los funcionarios federales actuales y anteriores.

En la acusación, se identifica una cuenta de la red social Twitter que las autoridades dijeron utilizaba para manifestar su desprecio por políticos demócratas a varios de los cuales dirigió artefactos explosivos.

Las autoridades destacaron en la acusación que tanto sus mensajes en las redes sociales como en los paquetes con explosivos, Sayoc incurrió en el mismo error ortográfico, al escribir el nombre de Hilary Clinton, con sólo una ele.

Sayoc enfrentará los cargos en una Corte Federal de Nueva York, después de una comparecencia inicial en la Corte de Florida. Cinco de los dispositivos improvisados involucrados en el caso fueron recuperados en el Distrito Sur de Nueva York.

Antes de su detención, Sayoc contaba ya con un extenso historial criminal que comenzó hace casi 30 años. En 2002, fue arrestado por amenazar con “hacer explotar” las instalaciones de una compañía de electricidad en Florida, y en 1991, fue detenido acusado de robo de automóviles.

