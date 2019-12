‘Sorprenderán’ a vendedores de carne con operativos

La dirección de Fiscalización busca para evitar que los productos sean de mala calidad o de procedencia ilícita; un 5% de carnicerías, restaurantes o establecimientos del municipio, no cuentan con acreditaciones para vender

Anna Maciel

Irapuato.- A partir del próximo año, los establecimientos que vendan carne o derivados de ella serán revisados en operativos sorpresa, para evitar que esta sea de mala calidad o de procedencia ilícita, así lo dio a conocer el Director de Fiscalización. Javier Ortega Salas.

Indicó esta será una de las nuevas acciones que implementará la dirección, ya que al menos un 5% de carnicerías, restaurantes o establecimientos del municipio, no cuentan con los soportes que acrediten la procedencia de la carne que venden.

“Hasta ahora lo que hemos detectado en área de cárnicos es que muchos de los establecimientos no cuentan con permisos que soporten de donde fueron sacrificados esos animales, aunque no tengan esas boletas, algunos luego cuentan con la certificación de marcas nacionales, por ello vamos a intensificar estos operativos”, explicó.

Dijo locales donde vendan carnitas, birria, pollos y hasta tacos no se van a salvar de acreditar la calidad de la carne que están ofreciendo para el consumo de sus clientes, y advirtió que, de no contar con los permisos de ley, se levantaran sanciones que pueden ser proporcionales a la cantidad de kilos que no estén certificadas.

“Pueden ser multados hasta por 8 mil o 9 mil pesos, decomiso de la carne, ahorita hemos revisado locales y no cuentan con este documento, esta revisión se había dejado de hacer, pero ya la estaremos retomando a partir de enero, por ello se tendrá en apoyo también de dos inspectores más para estas revisiones”, comentó.

Alistan seguridad en restaurantes

Para los festejos de Fin de Año, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato (SSC) tiene listo su operativo para vigilar restaurantes y bares, a los que acudirá mayor cantidad de gente a disfrutar.

Fernando Navarrete Lozano, director de Operación Policial, señaló que ese día, la corporación tendrá un reforzamiento del operativo, para que las familias se concentren en disfrutar los festejos.

“Ese día se espera mayor actividad que la Noche Buena y, bueno, los irapuatenses pueden estar tranquilos de andar en la calle y disfrutar de estas fiestas, ya que Seguridad Pública se estará encargando de vigilar”, comentó.

Las recomendaciones, son evitar el consumo excesivo de alcohol, no manejar cuando se toma alcohol, evitar prender fogatas y pirotecnia, para evitar accidentes.

Navarrete Lozano dijo que la colaboración de la ciudadanía ayudará a que la festividad pueda registrar un saldo blanco.

