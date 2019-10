Sorprenden en el FIC los Leones de la Sierra de Xichú

Guillermo Velázquez y la agrupación se habían presentado por última vez en 2008, luego de las críticas al gobierno de Felipe Calderón por temas como las reformas de Pemex y su guerra contra al narcotráfico

Moisés García

Guanajuato.- “Soy León rugiente y no gatito del poder”, fue el claro mensaje que enviaron los Leones de la Sierra de Xichú, en voz de su cantante principal, Guillermo Velázquez, quien luego de una década, celebró su retorno al Festival Internacional Cervantino tras la censura que se intentó hacer a sus letras contestatarias.

Con el espíritu rebelde que los caracteriza, el líder de la agrupación huapanguera aclaró cantando, que no se tuvo que pedir favores, ni traicionar sus ideales, ni hacer reverencias tampoco, para poder regresar a echar sus versos al escenario que se monta cada año en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas.

Guillermo y los Leones se habían presentado por última vez en 2008, luego de las críticas al gobierno de Felipe Calderón por temas como las reformas de Pemex y su guerra contra al narcotráfico.

En aquella ocasión lo hicieron acompañados por los rockeros Guillermo Briseño y Jaime López, con un programa en el que cantaron décimas y calaveras para denunciar oprobios y desacuerdos con el gobierno de Juan Manuel Oliva, lo mismo que habían hecho los 16 años anteriores que se habían presentado en ese mismo escenario con otros políticos y figuras públicas como Salinas de Gortari; Fox; Zedillo; Elba Esther Gordillo; Andrés Manuel López Obrador; y otros tantos.

Como los caracteriza, y como ameritaba el tema del festival, además de hacer referencia a la narcoviolencia e inseguridad que imperan en el país, esta ocasión el mensaje estuvo dirigido al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a quien le recomendaron clases de historia, y de quien asegura, intenta dejar a México fuera del futuro al intentar construir un muro en la frontera con nuestro país.

Como lo han hecho los años en el pasado, la presentación terminó con las tradicionales calaveras que a ritmo del huapango arribeño estuvieron dedicadas primeramente José José, ‘El Príncipe de la Canción’; a Donald Trump, a quien la muerte se lo llevó de “cáncer en las verijas” y mismo que fue condenado a “migrar por toda la eternidad”; a Televisa, cuyo “premio de periodismo fue el bote de la basura”; y al ‘Chapo’ Guzmán.

También dedicaron versos a Vicente Fox, a quien dijo “no le para la lengua (…) fue muy malo presidente y hoy un loco mariguano”; y a Rosario Robles y su estafa maestra.

Los huapangueros se despidieron no sin antes enviar un mensaje final al presidente de la República, a quien dijeron que la muerte le provocó una “cuarta transformación”, sólo que, a diferencia de sus aspiraciones, esa no sucedió en el país si no en algún oscuro panteón, y estuvo cargo “de los gusanos”.

