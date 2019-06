Sorprenden accidentes en las prácticas libres en el circuito de Spielberg

Bottas, Verstappen y Vettel sufrieron para controlar sus vehículos en el peligroso circuito, por lo que dos de ellos terminaron estrellándose contra un muro de contención

Redacción

Estiria.- Valtteri Bottas, Max Verstappen y Sebastian Vettel sufrieron en el circuito de Spielberg durante sus prácticas rumbo al premio de Austria.

Las curvas del circuito se mostraban peligrosas y fueron parte del motivo por el que los conductores tuvieran problemas para lograr los frenados.

Valtteri Bottas se llevó sin duda la peor parte, pues al salir de la curva 10 perdió el control y salió proyectado hacia fuera de la pista y, pese a que había una trampa de arena, el auto no se detuvo y se impactó de frente ante el muro de contención.

Verstappen, por su parte, también se estrelló, dañando su alerón trasero, pero no con igual magnitud con su compañero. Al final, Vettel, quien sufrió el mismo efecto, derrapó por unos segundos, pero logró frenar su unidad.

Max Verstappen clatters into the barriers at Turn 10 #AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/C76fPeBnL7

— Formula 1 (@F1) 28 de junio de 2019