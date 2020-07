Sorprenden a oso llevándose una orden completa de Pollo Loco

Redacción

Estados Unidos.- Mako es un perro pitbull que ha llamado la atención de las redes sociales por el simple hecho de que parece creerse un gato, ya que su comportamiento es totalmente felino.

Cuando el can de dos años fue adoptado, su nueva familia creyó que se llevaría bien con sus gatos, pero no a tal punto. Mako se volvió en verdad el hermano de los mininos: no ladra, come premios de gato y le encanta trepar muebles, mesas y dormir en posturas que un felino adoptaría.

Su familia sospecha que antes de llegar con ellos, procedente de un refugio, fue criado por gatos. Sin embargo, sin importar la razón de sus particulares costumbres, Mako se ha convertido en una celebridad tanto en Instagram como en TikTok.

Ver esta publicación en Instagram Am I more like a cat or dog?? #dogsofinstagram #cutepet #catdog #fridgepup Una publicación compartida por Fridge Pup (@mako_thecatdog) el 29 de Jun de 2020 a las 2:28 PDT

LC