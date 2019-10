Sorprende Camila Cabello cantando el tema de la Familia Peluche

El video de la cantante interpretando la canción del programa se viralizó rápidamente e incluso el mismo Eugenio Derbez le dio la bienvenida a la familia

Redacción

Ciudad de México.- Este fin de semana la famosa cantante cubana Camila Cabello sorprendió a sus seguidores este fin de semana debido a que cantó el tema de ‘La familia Peluche’.

Todo comenzó cuando por medio de su cuenta de Instagram realizó una dinámica de preguntas por eso uno de sus seguidores le pidió: “Di algo en español. Te extrañamos en México”, a lo que la cantante lo ‘consintió’ y respondió su pregunta cantando: “Familia Peluche somos, toda la familia muy unida está, familia peluche somos, tenemos tanto tiempo para soportar”.

La publicación se viralizó rápidamente en redes sociales e incluso el mismo Eugenio Derbez le respondió a la cantante con un: “De ahora en adelante serás Camila Cabello de P.Luche”.

Aquí abajo te dejamos el video para que puedas verlo por ti mismo.

Jajajaja!!! De ahora en adelante serás @Camila_Cabello de P.Luche 🤪 / LOL!! @Camila_Cabello is in the Peluche family!! 🤪 pic.twitter.com/Kgz7IGuFVS

— Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) October 25, 2019